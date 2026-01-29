Año Nuevo Chino: peluche de caballo se viraliza por esta razón

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- El Año Nuevo Chino ya comienza a sentirse en calles, mercados y redes sociales.

Esta celebración, también conocida como Año Nuevo Lunar o Fiesta de la Primavera, tendrá lugar el próximo 17 de febrero, y marcará la llegada del Caballo de Fuego, una de las figuras más intensas del horóscopo chino.

Con la transición del Año del Dragón al de la Serpiente, y ahora al Caballo de Fuego, miles de personas se preparan para recibir este nuevo ciclo con rituales, amuletos y objetos simbólicos que atraigan la buena fortuna.

En medio de los preparativos por el Año Nuevo Lunar, un objeto inesperado se volvió tendencia en redes sociales. En la Ciudad de Comercio Internacional de Yiwu, el mayor mercado mayorista de China, un peluche de caballo rojo con expresión abatida comenzó a captar la atención de compradores.

Lo que en un inicio parecía un simple error de fabricación terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. El juguete, apodado en redes como el "caballo triste", destaca por su boca inclinada hacia abajo, ojos esquivos y una pequeña campana dorada en el cuello, rasgos que han conectado emocionalmente con miles de personas.

El juguete fue diseñado como una decoración del Año Nuevo Lunar con cara feliz, pero un error de fabricación convirtió su sonrisa en una mueca triste.

De acuerdo con la dueña de la tienda "Happy Sister", el fallo en la costura generó una conexión emocional con el público. Tanto, que el primer comprador jamás aceptó devolverlo, pese a que se le ofreció un reembolso. Poco después, las imágenes del peluche comenzaron a circular en internet.

La popularidad del peluche del caballo triste creció cuando jóvenes oficinistas en China comenzaron a identificarse con su expresión. Para muchos, el rostro cansado del muñeco refleja el estrés laboral, las jornadas interminables y la presión cotidiana que se vive en el país asiático.

"Dicen que el caballo llorando es como te ves en el trabajo, y el caballo sonriente como te ves al salir", expresó Zhang Huoqing.

Esa combinación de ironía, cansancio emocional y resignación convirtió al juguete en un símbolo de la vida moderna, especialmente entre trabajadores jóvenes.

Cabe destacar que el impacto fue tal que su versión "triste" superó en ventas al modelo sonriente, originalmente diseñado para transmitir alegría durante el Año Nuevo Chino, por lo que las fábricas en China ya incrementaron la producción del modelo más demandado.

Dentro del zodiaco chino, el Caballo simboliza movimiento, libertad y cambios constantes. Es una figura asociada con decisiones rápidas, independencia y una fuerte necesidad de avanzar.

Al combinarse con el elemento Fuego, estas características se intensifican. El Caballo de Fuego representa un periodo de transformaciones aceleradas, impulsos difíciles de controlar y escenarios que exigen equilibrio emocional y autocontrol.