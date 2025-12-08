Hondureño detenido por apuñalar a pasajero en tren de Carolina del Norte

CHARLOTTE, Carolina del Sur, EE.UU. (AP) — Un juez de Carolina del Norte ordenó el lunes que un hondureño permanezca detenido sin derecho a fianza por un apuñalamiento no fatal en un tren de cercanías de Charlotte, ante lo cual el presidente Donald Trump señaló que el sospechoso está en el país ilegalmente.

Óscar Solórzano —quien vestía un uniforme naranja y participó en la audiencia a través de un enlace de video— escuchó impasible mientras un traductor leía los cargos de intento de asesinato en primer grado, agresión con un arma mortal y otros. Keith Smith, juez de distrito del condado Mecklenburg, programó su próxima audiencia para el 30 de diciembre.

El defensor público en la sala del tribunal se negó a comentar.

Solórzano, que tiene 33 años y cuyo nombre completo es Óscar Gerardo Solórzano García, está acusado de apuñalar en el pecho a Kenyon Kareem Dobie, de 24 años, durante un pleito el viernes en la Línea Azul de la ciudad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se dio a conocer en el tribunal que a Solórzano, cuyo domicilio en los documentos de acusación es el de un refugio local para personas sin hogar, se le prohibió desde octubre ingresar al Servicio de Tránsito del Área de Charlotte (CATS, por sus siglas en inglés). Brett Baldeck, portavoz de CATS, confirmó que se había efectuado dicha prohibición, pero no tenía más detalles. "Nuestro equipo de seguridad está investigando esto ahora", señaló.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dice que Solórzano ha sido deportado de Estados Unidos dos veces y tiene declaraciones de culpabilidad previas por robo y reingreso ilegal, pero los detalles no estaban disponibles por el momento.

El DHS —que recientemente llevó a cabo una redada migratoria en Charlotte y en los alrededores de la capital del estado, Raleigh— ha presentado una orden de detención ante las autoridades locales.

The Associated Press no logró contactar a Dobie. Pero él le dijo a la televisora WRAL que confrontó a Solórzano por gritarle a una mujer de edad avanzada.

"Supongo que es mejor que me haya pasado a mí y no a una persona de mayor edad", le dijo Dobie a la televisora.

"No estaba tratando de ser un hombre macho", señaló en una publicación de TikTok desde su habitación del hospital. "Pero lo que no permitiré es que haya ataques a personas al azar sin ningún motivo, especialmente a los ancianos".

El incidente ocurrió apenas unos meses después de que una refugiada ucraniana que viajaba en uno de los trenes de la ciudad fuera asesinada en un ataque con cuchillo no relacionado.

Iryna Zarutska, de 23 años, había estado viviendo en un refugio antiaéreo en Ucrania antes de venir a Estados Unidos para escapar de la guerra, indicaron sus familiares. Decarlos Brown Jr. ha sido acusado de asesinato en primer grado en un tribunal estatal, y también fue acusado en un tribunal federal de causar la muerte en un sistema de transporte masivo.

Al igual que con el ataque del 22 de agosto, Trump y otros en su gobierno dicen que el incidente demuestra que las ciudades gobernadas por demócratas tienen una posición blanda ante la delincuencia.

"Otro apuñalamiento cometido por un migrante ilegal en Charlotte, Carolina del Norte", comentó Trump el sábado en su red Truth Social con relación al apuñalamiento más reciente. "¿Qué está pasando en Charlotte? ¡Los demócratas lo están destruyendo, como todo lo demás, pieza por pieza!".

Aunque no han respondido directamente a Trump, los funcionarios municipales han defendido sus empeños para mantener al público seguro.

"Hemos invertido mucho en aumentar la seguridad en nuestro sistema de tránsito, y el CMPD (siglas en inglés del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg) ha sido proactivo en aumentar su presencia en toda nuestra ciudad, incluyendo el anuncio de un nuevo esfuerzo multiagencias esta semana", declaró la alcaldesa Vi Lyles el sábado. "Hay varios aspectos de la seguridad pública que están fuera de la jurisdicción de la ciudad, incluida la política migratoria y su aplicación, pero continuaremos enfocándonos en la seguridad pública y garantizando una comunidad segura y llena de vida".

Brent Cagle, director ejecutivo interino del CATS, señaló que el sistema de tránsito ha adoptado un enfoque de seguridad "proactivo y robusto" desde el apuñalamiento de Zarutska, con más policías que laboran horas extra, seguridad privada y nueva tecnología.

"Continuaremos trabajando con nuestros socios en el CMPD, así como con nuestro equipo de seguridad privada para asegurar que todos viajen adecuadamente en el transporte público", apuntó. "No pondremos en riesgo la seguridad de nuestros clientes y empleados".