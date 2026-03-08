logo pulso
Mundo

Impacto de misil ruso en Járkiv; 10 muertos

Por AP

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Impacto de misil ruso en Járkiv; 10 muertos

Kiev, Ucrania.- Al menos 10 personas, entre ellos dos niños, murieron el sábado cuando un misil ruso impactó un edificio residencial de cinco plantas en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, informaron las autoridades. Otros 16 resultaron heridas.

El presidente Volodymyr Zelenskyy condenó el ataque y pidió una respuesta internacional. Según el mandatario, Rusia atacó a Ucrania durante la noche con 29 misiles y 480 drones dirigidos contra instalaciones energéticas en Kiev y otras regiones centrales, y se reportaron daños en al menos otros siete puntos del país.

De acuerdo con los datos preliminares, las defensas antiaéreas derribaron 19 misiles y 453 aviones no tripulados, y se registraron impactos de 9 misiles y 26 drones de ataque en 22 lugares.

En Járkiv, en el noreste de Ucrania, los equipos de emergencias buscaban sobrevivientes entre los escombros. Entre los fallecidos estaban una maestra de primaria y su hijo, alumno de segundo grado, que murió en su casa, y una alumna de octavo curso que también perdió la vida junto a su madre, explicó el alcalde de la ciudad, Ihor Terekhov.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La Fiscalía regional dijo que el inmueble fue alcanzado por un nuevo misil de crucero ruso conocido como Izdeliye-30. Reportes ucranianos indicaron que la nueva arma subsónica lanzada desde el aire que Rusia ha comenzado a utilizar recientemente contra el país tiene un alcance de 1.500 kilómetros (930 millas) y está equipada con un nuevo sistema de navegación por satélite más resistente a las interferencias.

Jueza federal limita uso de gas lacrimógeno en Portland

SLP

AP

La orden judicial prohíbe el uso excesivo de municiones químicas cerca del complejo residencial Gray´s Landing.

Circulan videos falsos sobre ataque en Bahrein durante guerra Irán

SLP

AP

La censura y cortes de internet en Irán dificultan el acceso a información verificada sobre el conflicto y aumentan la desinformación.

Peregrinos indonesios varados en Arabia Saudí: gobierno negocia apoyo

SLP

AP

El conflicto regional obliga a cancelar o posponer viajes de umrah, afectando a miles de musulmanes indonesios y malasios.

Donald Trump rinde homenaje a seis militares muertos en guerra

SLP

AP

El presidente Trump visitó la Base Aérea de Dover para honrar a los soldados fallecidos en Oriente Medio.