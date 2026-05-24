Incendian otro hospital en RDC
Tras ataque, huyen 18 pacientes sospechosos de ébola
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Bunia, RDC.- Residentes enfurecidos de una localidad situada en el epicentro del brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo atacaron e incendiaron una carpa que formaba parte de un centro de salud donde se trata a personas por el virus, informó el personal del lugar el sábado. Se trata del segundo ataque de este tipo en la región ocurrido en una semana.
Nadie resultó herido en el ataque, según los informes iniciales, pero cuando los pacientes salieron corriendo para escapar del fuego, 18 personas con sospecha de infección por ébola abandonaron el centro y ahora se desconoce su paradero, señaló el director de un hospital.
Los residentes enfurecidos llegaron la noche del viernes a la clínica ubicada en la localidad de Mongbwalu y descubrieron fuego a una carpa instalada para casos sospechosos y confirmados de ébola por el grupo humanitario Médicos Sin Fronteras, declaró a The Associated Press el doctor Richard Lokudi, director del hospital de Mongbwalu.
"Condenamos enérgicamente este acto, ya que provocó pánico entre el personal y también provocó la fuga de 18 casos sospechosos hacia la comunidad", manifestó.
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Otro centro de tratamiento, situado en la localidad de Rwampara, fue incendiado el jueves después de que se prohibiera a familiares que reconocieran el cuerpo de un habitante de la localidad que presuntamente había muerto de ébola.
El sábado se realizó un entierro comunitario para pacientes de ébola en Rwampara bajo estrictas medidas de seguridad.
Un total de 204 "muertes probables" se han registrado hasta la fecha por la epidemia del virus del ébola declarada el pasado día 15 en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó el Gobierno congoleño.
Esos fallecimientos corresponden al recuento elaborado hasta el viernes, señaló el Ejecutivo en su último boletín sobre esa crisis sanitaria publicado por el Ministerio de la Comunicación, en el que precisa también que se acumulan ya "867 casos sospechosos".
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