Incendio arrasó con el refugio de Hitler

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Berlín, Ale.- Un incendio arrasó el refugio construido para Adolf Hitler en los Alpes bávaros, conocido como el Nido del Águila, al tiempo que los servicios de emergencia luchaban por controlar el incendio en medio de nieve y viento, y un hombre fue detenido bajo sospecha de incendio provocado, informaron las autoridades el sábado.

Los servicios de emergencia en el distrito de Berchtesgaden, en los Alpes Bávaros, en el extremo sureste de Alemania, fueron alertados del incendio por una alarma alrededor de las 21:15 horas del viernes. Los bomberos y la policía acudieron al lugar —ubicado al final de una estrecha carretera que serpentea montaña arriba, en parte a través de una serie de túneles— y pudieron ver las llamas cuando se acercaban al sitio.

Detuvieron y arrestaron a un hombre en una motocicleta que conducía en sentido contrario, bajando por la carretera.

Los fiscales detallaron que el sospechoso, de 33 años, ciudadano alemán que tiene vínculos con la zona de Berchtesgaden pero que actualmente no vive allí, fue interrogado. Indicaron que mostraron signos de enfermedad mental y que serán trasladados a un centro psiquiátrico, pero que también investigarán la posibilidad de un motivo político en vista de la historia del edificio. La policía agregó que no había indicios actuales de que alguien más estuviera involucrado.

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La lluvia que se convirtió en la primera nieve del año, acompañada de fuertes vientos, complicó la ya difícil tarea de combatir el incendio y los bomberos tuvieron que retirarse durante la noche luego de varias horas, afirmaron las autoridades. Nadie resultó herido en el incendio, y los bomberos esperaban terminar su trabajo el sábado, aunque no pudieron entrar al edificio debido al peligro de caída de material.

El edificio, el Kehlsteinhaus, está ubicado en un acantilado a 1.834 metros (6.017 pies) sobre el nivel del mar. Se puede llegar a él mediante un ascensor dentro de la roca desde el final de la carretera de montaña, que está cerrado al tránsito público, pero es utilizado durante el día por autobuses para visitantes.

Funciona como cafetería y restaurante desde 1952 y alberga una exposición sobre su historia. El dictador nazi rara vez utilizó el Kehlsteinhaus, a diferencia de la residencia Berghof, también en la zona de Berchtesgaden, cuyas ruinas fueron voladas en 1952.

El Centro de Documentación de Obersalzberg, más abajo en la montaña, alberga la principal exposición histórica de la zona y no se vio afectada por el incendio.

Las autoridades indicaron que el Nido del Águila será restaurado, aunque fueron imprecisas tan pronto después del incendio sobre cómo exactamente se hará.