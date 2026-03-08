Incursión israelí en Líbano; 41 víctimas

Beirut, Líbano.- Al menos 41 personas murieron y otras 40 resultaron heridas la madrugada de este sábado en una serie de bombardeos israelíes contra el área de Nabi Chit, en el este del Líbano, donde el Estado judío llevó a cabo una incursión con helicópteros para buscar pistas sobre un piloto desaparecido.

"Una serie de ataques lanzados por el enemigo israelí contra la localidad de Nabi Chit y pueblos cercanos del distrito de Baalbek causaron la muerte de un total de 41 ciudadanos y heridas a otros 40", informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

Por su parte, el Ejército libanés confirmó que tres de los fallecidos son miembros de sus filas.

En medio de todo ello, se produjo también un "intercambio de fuego entre las fuerzas enemigas y gente de la zona, después de que estas fuerzas se movieran desde el punto de aterrizaje al área de Nabi Chit", en una operación que se prolongó durante varias horas.

Por su parte, el Ejército israelí se limitó a informar de que con todo ello pretendía aprovechar para localizar pistas relacionados con el navegador israelí desaparecido Ron Arad, en paradero desconocido desde 1986.

La incursión se produjo en medio de una campaña aérea más amplia lanzada el pasado lunes por Israel contra el sur del Líbano, los suburbios de Beirut y el Valle de la Bekaa, la región oriental cercana a la frontera con Siria donde se ubica Nabi Chit.