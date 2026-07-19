Influencers Andrew y Tristan Tate son arrestados en Miami

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Andrew y Tristan Tate, hermanos influencers de redes sociales cuyas declaraciones a favor de la riqueza, el machismo y la misoginia los ha convertido en unas de las personalidades de la internet más polarizantes, fueron arrestados el sábado en Miami mientras las autoridades británicas buscaban su extradición para enfrentar cargos de violación y tráfico sexual.

Los hermanos fueron detenidos por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos bajo una orden reservada, dijo a The Associated Press Brady McCarron, portavoz del Servicio de Alguaciles, colocando a Estados Unidos en el centro de una saga legal internacional que se ha extendido desde Rumania hasta Gran Bretaña.

Los fiscales británicos anunciaron el sábado que buscaban la extradición de los hermanos por cargos de que violaron y traficaron mujeres entre 2010 y 2017.

Los hermanos, con doble ciudadanía estadounidense y británica, se mudaron a Rumania en 2016. Fueron arrestados allí en 2022, acusados de participar en planes para atraer a mujeres para su explotación sexual. Negaron esas acusaciones y el caso no siguió adelante debido a irregularidades legales y procesales.

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El año pasado, se les permitió salir de Rumania y volaron a Florida en un jet privado.

Los hermanos deben comparecer en el tribunal federal de Miami a principios de la próxima semana, según una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para discutir gestiones policiales sensibles.

Los cargos pendientes en el Reino Unido acusan a los hermanos de abusar de mujeres en un área al norte de Londres, donde crecieron. Sus abogados han dicho que ellos niegan las acusaciones.