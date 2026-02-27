Informe del OIEA revela bloqueo iraní a inspecciones nucleares

VIENNA (AP) — Irán no ha permitido que el organismo nuclear de las Naciones Unidas acceda a sus instalaciones nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos durante una guerra de 12 días en junio, según un informe confidencial del organismo de control distribuido entre los Estados miembros y visto el viernes por The Associated Press.

En el informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) se subraya que la agencia "no puede verificar si Irán ha suspendido todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento", ni el "tamaño de las reservas de uranio de Irán en las instalaciones nucleares afectadas".

Irán tiene cuatro instalaciones de enriquecimiento declaradas, pero en el informe se advierte que, debido a la falta de acceso, el OIEA "no puede proporcionar ninguna información sobre el tamaño actual, la composición o el paradero de las reservas de uranio enriquecido en Irán".

En el informe se recalca que la "pérdida de continuidad del conocimiento ... debe abordarse con la máxima urgencia".

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa es pacífico, pero el OIEA y las naciones occidentales afirman que Teherán tuvo un programa organizado de armas nucleares hasta 2003. Estados Unidos busca un acuerdo para limitar el programa nuclear de Irán y garantizar que no desarrolle armas nucleares.

El material altamente enriquecido debería verificarse con regularidad

El OIEA informó que Irán había comunicado al organismo, en una carta fechada el 2 de febrero, que las salvaguardias normales eran "legalmente insostenibles y materialmente impracticables", como resultado de amenazas y "actos de agresión".

En el informe confidencial también se indica que Irán sí permitió el acceso a inspectores del OIEA "a cada una de las instalaciones nucleares no afectadas al menos una vez" desde junio de 2025, con la excepción de una central eléctrica en Karun que está en construcción.

Irán está legalmente obligado a cooperar con el OIEA en virtud del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, pero suspendió toda cooperación tras la guerra con Israel.

Según el OIEA, Irán mantiene unas reservas de 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, a un corto paso técnico de los niveles del 90% propios del grado armamentístico.

Esas reservas podrían permitir que Irán construya hasta 10 bombas nucleares si decide utilizar su programa para producir armas, advirtió el director general del OIEA, Rafael Grossi, en una entrevista reciente con la AP. Añadió que eso no significa que Irán tenga tal arma.

Según las directrices del OIEA, un material nuclear tan altamente enriquecido normalmente debería verificarse cada mes.

El OIEA observa actividad alrededor de sitios nucleares

Ante la ausencia de acceso directo a los sitios nucleares, el OIEA recurrió a imágenes satelitales disponibles comercialmente.

La observación de la instalación de Isfahan, a unos 350 kilómetros (215 millas) al sureste de Teherán, mostró "actividad vehicular regular" alrededor de la entrada a un complejo de túneles utilizado para almacenar material enriquecido, se indica en el informe.

Isfahan fue atacada por Israel y Estados Unidos en junio.

El OIEA indicó que también observó actividad en los sitios de enriquecimiento de Natanz y Fordow, pero añadió que "sin acceso a estas instalaciones no es posible que el Organismo pueda confirmar la naturaleza y el propósito de las actividades".

El OIEA se sumó a las conversaciones de Ginebra

El OIEA informó el viernes que Grossi asistió a negociaciones entre Estados Unidos e Irán el 17 y el 26 de febrero en Ginebra, en las que "proporcionó asesoramiento" sobre la verificación del programa nuclear iraní. En el informe se indica que esas negociaciones "siguen en curso".

Las conversaciones del jueves, la tercera ronda de este año bajo mediación omaní, terminaron sin un acuerdo, dejando sobre la mesa el peligro de otra guerra en Oriente Medio, después de que Estados Unidos reuniera una enorme flota de aviones y buques de guerra en la región.

Un funcionario omaní dijo que las conversaciones técnicas de menor nivel continuarían la próxima semana en Viena, sede del OIEA. Es probable que el organismo sea crucial en cualquier acuerdo.

Irán afirma que no busca construir armas y hasta ahora se ha resistido a las exigencias de que detenga el enriquecimiento de uranio en su territorio o entregue sus reservas de uranio altamente enriquecido.

Conversaciones similares, realizadas el año pasado entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní, se vinieron abajo tras el inicio de la guerra en junio. Antes de eso, Irán había enriquecido uranio hasta una pureza del 60%.