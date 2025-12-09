Informe revela protección a espía infiltrado en el IRA durante conflicto en Irlanda del Norte

LONDRES (AP) — Los servicios de seguridad británicos protegieron a un espía infiltrado en el Ejército Republicano Irlandés cuando sabían que era buscado por la policía por asesinato, y continuaron suprimiendo la verdad décadas después del sangriento conflicto en Irlanda del Norte, según un informe publicado el martes.

Un informe final sobre las acciones del agente "Stakeknife", un miembro senior del IRA que proporcionó información a la inteligencia británica durante el conflicto conocido como "The Troubles", reveló que la agencia de inteligencia británica "tenía un conocimiento mayor y más temprano" de sus actividades de lo que se sabía anteriormente.

El espía era considerado el mayor espía británico dentro del IRA. Se cree ampliamente que es Freddie Scappaticci, quien estaba vinculado a la despiadada unidad de seguridad interna del IRA y supuestamente involucrado en más de una docena de casos de asesinatos, torturas y secuestros.

Scappaticci murió a los 77 años en 2023 sin haber sido acusado o condenado por ningún delito durante el conflicto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El informe indicó que el MI5 proporcionó material nuevo tan recientemente como el año pasado, mostrando que los manejadores de Stakeknife lo sacaron dos veces de Irlanda del Norte para "vacaciones" cuando sabían que era buscado por conspiración para cometer asesinato y encarcelamiento falso.

Jon Boutcher, el jefe de la policía de Irlanda del Norte, declaró el martes que la divulgación tardía de los archivos fue un "grave fallo organizacional" por parte del MI5 que socavó la confianza de las víctimas y sus familias.

"El papel de la organización en la gestión de Stakeknife estaba lejos de ser periférico, como se había afirmado", expresó Boutcher.

Dijo que, aunque el espía era una fuente importante de inteligencia, también estaba involucrado en "la criminalidad más grave e inexcusable mientras operaba como agente, incluidos asesinatos".

Añadió que la negativa del gobierno a nombrar oficialmente al agente "es insostenible y roza el absurdo".

Ken McCallum, director general del MI5, expresó su pesar por los descubrimientos tardíos, pero sostuvo que no se retuvieron archivos deliberadamente. Ofreció sus condolencias a las víctimas y familias de aquellos que fueron torturados o asesinados por el IRA.

La investigación policial denominada Operación Kenova comenzó en 2016 y examinó alrededor de 100 asesinatos y secuestros vinculados al notorio escuadrón del IRA responsable de interrogar, torturar y matar a personas sospechosas de pasar información a las fuerzas de seguridad británicas durante el conflicto.

Se descubrió que la captación y reclutamiento de Stakeknife comenzó en la década de 1970 y continuó operando como agente hasta la década de 1990. Se encontraron más de 3.500 informes de inteligencia del espía, pero se descubrió que las autoridades a menudo parecían priorizar la protección del agente a expensas de otros que fueron dañados o asesinados.

Un informe provisional publicado el año pasado encontró que "asesinatos que podrían y deberían haberse prevenido se permitieron con el conocimiento de las fuerzas de seguridad, y los responsables de los asesinatos no fueron llevados ante la justicia y, en cambio, se les dejó libres para reincidir".

El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 puso fin en gran medida a un conflicto que involucró a militantes republicanos irlandeses y lealistas británicos y a las fuerzas de seguridad del Reino Unido, que dejó 3.600 personas muertas, unas 50.000 heridas y miles de personas en duelo.