Intensifican choques por rutas marítimas

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EL CAIRO.- Las fuerzas armadas estadounidenses anunciaron el jueves que iniciaron la 13ra noche de ataques contra Irán, a medida que se intensifican los enfrentamientos por las rutas marítimas. Previamente, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, indicaron que atacaron dos buques petroleros saudíes en el mar Rojo, lo que podría extender la guerra en un momento en que el petróleo internacional superó los 100 dólares por barril.

El Comando Central de EU señaló que los últimos ataques están diseñados para "degradar aún más la capacidad de Irán de amenazar a marineros civiles y buques comerciales que transitan por aguas regionales".

Poco después, los medios estatales iraníes informaron de explosiones a lo largo del estrecho en Bandar Abbas y Qeshm, así como al noroeste, cerca de Andimeshk y Omidiyeh.

Los hutíes han amenazado con cerrar otra ruta comercial clave, en un momento en que la economía mundial ya se tambalea debido al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

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Efectuaron la amenaza luego de que Teherán y Washington han intensificado sus ataques en su disputa por el control del estrecho, por el que en tiempos de paz pasaba una quinta parte del petróleo y gas comercializados en el mundo, lo que ha generado una búsqueda apresurada de rutas alternas.

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer un "castigo militar importante" contra los hutíes si siguen atacando barcos.

"Si hacen esto otra vez, EU responsabilizará a Irán, en el sentido de que los hutíes son un instrumento o un representante de Irán, y se infligirá un castigo militar importante a Irán".