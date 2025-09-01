Interferencia rusa afecta avión de la UE en Bulgaria

BRUSELAS (AP) — Un avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, fue afectado por interferencias en su sistema de navegación sobre Bulgaria, en lo que se sospecha fue una operación rusa, afirmó el lunes una portavoz.

El avión aterrizó a salvo en el aeropuerto de Plovdiv, en el centro de Bulgaria, y Von der Leyen continuará su gira programada por las naciones de la línea del frente oriental de la Unión Europea, manifestó la portavoz de la comisión, Arianna Podestà.

“Podemos confirmar que hubo interferencias en el GPS”, dijo Podestà. “Hemos recibido información de la autoridad búlgara de que sospechan que esto se debió a una interferencia flagrante por parte de Rusia”.

El incidente es el más reciente de una serie que involucra sospechas de interferencia electrónica rusa con la navegación satelital GPS. Durante meses, países que limitan con Rusia, incluidos Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia, han advertido sobre un aumento de la actividad electrónica que interfiere con vuelos, barcos y drones. Las autoridades rusas no han comentado al respecto.

Von der Leyen, que ha criticado duramente al presidente ruso, Vladímir Putin, y la guerra de Moscú en Ucrania, está en una gira de cuatro días por gran parte del flanco oriental de la UE, con escalas en Lituania, Finlandia, Estonia, Letonia, Polonia, Rumania y Bulgaria.

“Este incidente realmente subraya la urgencia de la misión que la presidenta está llevando a cabo en los Estados miembros de primera línea”, afirmó Podestà.

La vocera dijo que Von der Leyen ha visto “de primera mano los desafíos cotidianos de las amenazas provenientes de Rusia y sus aliados”.

“Y, por supuesto, la UE continuará invirtiendo en el gasto de defensa y en la preparación de Europa aún más después de este incidente”, dijo.

Bulgaria emitió un comunicado diciendo que “la señal satelital utilizada para la navegación GPS de la aeronave fue interrumpida” durante el vuelo de Von der Leyen. Ella viajaba desde Varsovia, Polonia, a Plovdiv, la segunda ciudad más grande de Bulgaria, en un jet privado fletado por la Comisión Europea. “Conforme la aeronave se acercaba al aeropuerto de Plovdiv, se perdió la señal GPS”, decía el comunicado. Indicó que la Autoridad de Aviación Civil de Bulgaria instruyó a los pilotos para que usaran ayudas de navegación de respaldo para aterrizar el avión.

The Associated Press ha trazado casi 80 incidentes en un mapa que rastrea una campaña de interrupción en toda Europa atribuida a Rusia, que el jefe del servicio de inteligencia exterior de Gran Bretaña ha descrito como asombrosamente “imprudente”. Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en 2022, los funcionarios occidentales han acusado a Rusia y sus aliados de organizar docenas de ataques y otros incidentes, que van desde el vandalismo hasta el incendio provocado y el intento de asesinato.

La interferencia de Rusia incluye interferencias y suplantaciones. La interferencia significa que una señal de radio fuerte abruma las comunicaciones, mientras que la suplantación engaña a un receptor haciéndole creer que está en una ubicación diferente o en un período de tiempo pasado o futuro.

En agosto, la Oficina de Comunicaciones Electrónicas de Letonia dijo que había identificado al menos tres puntos críticos de interferencia a lo largo de las fronteras con Rusia. En abril de 2024, una aerolínea finlandesa suspendió temporalmente los vuelos a la ciudad estonia de Tartu luego de detectar interferencias, mientras que en marzo de ese año, un avión que transportaba al secretario de defensa británico tuvo su señal satelital interferida mientras volaba cerca del territorio ruso.

La oficina dijo que aunque Rusia sostiene que la interferencia es defensiva, la frecuencia ha aumentado a medida que la interferencia se extiende más allá de las fronteras rusas.

Pilotos y controladores de tráfico aéreo desde Suecia hasta Bulgaria están “reinventando los métodos de navegación de la vieja escuela porque ya no pueden confiar en el GPS”, dijo Eric Schouten, analista de inteligencia y CEO de Dyami Security Intelligence con sede en Utrecht, Holanda.