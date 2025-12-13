Inundaciones catastróficas en Washington por aire ártico

MONROE, Washington, EE.UU. (AP) — Una ráfaga de aire ártico desciende desde Canadá y se extiende hacia distintas partes del norte de Estados Unidos, mientras los residentes del noroeste del Pacífico se preparan para posibles deslizamientos de tierra y fallos en los diques debido a las inundaciones, que se prevé que retrocedan lentamente.

Las inundaciones catastróficas han obligado a miles de personas a evacuar sus viviendas, entre ellas, Eddie Wicks y su esposa, quienes viven entre girasoles y árboles de Navidad en una granja del estado de Washington junto al río Snoqualmie. Mientras trasladaban sus dos burros a terrenos más altos y sus ocho cabras a su cocina al aire libre, el agua comenzó a subir mucho más rápido de lo que habían experimentado antes.

Cuando el agua inundó su hogar el jueves por la tarde, los agentes de la unidad de rescate marino de la comisaría del condado de King pudieron rescatarlos a ellos y a su perro, trasladándolos en un bote a través de su campo, que se había transformado en un lago, a una distancia aproximada de 800 metros (media milla). El rescate fue captado en video.

La limpieza de las inundaciones será desafiante y costosa, dice el gobernador

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el condado de Snohomish, Washington, al norte de Seattle, los equipos de emergencia llevaron el sábado a funcionarios federales, estatales y locales en un recorrido por la devastación.

"Es obvio que miles y miles de habitantes de Washington y comunidades de todo nuestro estado están en el proceso de excavación, y será un proceso desafiante", dijo el gobernador de Washington, Bob Ferguson.

"Será costoso", añadió. "Llevará tiempo, y podría ser peligroso en ocasiones. Así que creo que lo que vemos aquí en Monroe es lo que veremos en todo el estado, y eso es lo que tiene nuestra atención en este momento".

Grandes ciudades como Chicago y Minneapolis se preparan para el aire ártico

Mientras el noroeste del Pacífico comienza a recuperarse del diluvio, un sistema meteorológico separado ya genera valores peligrosos de sensación térmica, que es la combinación de temperaturas frías del aire y el viento, en varias partes de la parte alta de la región centro-norte.

Poco antes del mediodía del sábado, la temperatura era de menos 24 grados Celsius (menos 12 grados Fahrenheit) en Grand Forks, Dakota del Norte, donde el valor de sensación térmica hacía que dicha sensación fuera de menos 36 °C (menos 33 °F), según el Servicio Meteorológico Nacional.

En grandes ciudades como Minneapolis y Chicago, se esperaban temperaturas más frías desde la noche del sábado hasta la mañana del domingo. En el área de Minneapolis, se prevé que las temperaturas mínimas desciendan a alrededor de menos 26 °C (menos 15 °F) para la madrugada del domingo. En el área de Chicago, se proyectaba que las temperaturas mínimas fueran de alrededor de menos 17 °C (1 °F) para la madrugada del domingo, según el servicio meteorológico.

Se esperaba que la masa de aire ártico continuara desplazándose hacia el sur y el este durante el fin de semana, expandiéndose hacia los estados del sur para el domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el sábado avisos de clima frío que se extendían tan al sur como Montgomery, la ciudad capital del estado de Alabama, donde se esperaba que las temperaturas desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes cayeran a alrededor de menos 6 °C (22 °F). Hacia el este, se esperaba que las temperaturas mínimas en Savannah, Georgia, descendieran a alrededor de menos 4 °C (24 °F) durante el mismo período.

Persiste riesgo de deslizamientos de tierra y fallos en los diques en el noroeste del Pacífico

El clima frío que afecta a gran parte del país se produce mientras los residentes del noroeste del Pacífico atraviesan más dificultades tras varios días de inundaciones. Miles de personas han sido obligadas a evacuar pueblos en la región, ya que un río atmosférico inusualmente fuerte dejó caer 30 centímetros (un pie) o más de lluvia en varias partes del oeste y el centro de Washington durante varios días, haciendo crecer los ríos, inundando comunidades y provocando dramáticos rescates desde tejados y vehículos.

Muchos animales también fueron evacuados mientras las aguas arrasaban pastizales para caballos, graneros y tierras de cultivo. En el punto máximo de las evacuaciones, unos 170 caballos, 140 gallinas y 90 cabras rescatadas de las aguas de la inundación eran atendidos en un parque del condado al norte de Seattle, dijo Kara Underwood, gerente de división de los parques del condado de Snohomish. La mayoría de esos animales todavía estaban en el parque el sábado, señaló.

Se esperaba que las inundaciones récord continuaran retrocediendo lentamente el sábado, pero las autoridades advierten que las aguas seguirán siendo altas durante días y que aún existe peligro de posibles fallos en los diques o deslizamientos de tierra. También se pronostica la amenaza de más lluvias para el domingo. Las autoridades han realizado docenas de rescates acuáticos mientras los escombros y deslizamientos de tierra han cerrado carreteras y los furiosos torrentes han destruido caminos y puentes.