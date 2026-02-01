Inundaciones en La Habana por avance de frente frío

LA HABANA (AP) — El avance de un frente frío por toda Cuba provocó el domingo inundaciones en el litoral de La Habana, sobre todo en el Malecón –la icónica avenida costera de la capital—, con grandes olas y fuertes vientos.

Las autoridades indicaron que se había evacuado a los vecinos de las zonas más bajas de la ciudad, pero no se informó sobre la cantidad de personas resguardadas, muchas de las cuales se trasladan por sí mismas a casas de familiares o conocidos.

En un recorrido efectuado por The Associated Press fue posible ver equipos de salvamento y a la Cruz Roja recorriendo las principales calles colaterales al Malecón, así como maquinaria pesada sacando autos que habían quedado atrapados.

"El mar comenzó a penetrar sobre las 9 de la noche (del sábado), y en la madrugada del domingo ya avanzó hasta Quinta Avenida" —unas cuatro cuadras hacia el interior de la ciudad—, indicó a la AP Dany Capote, un vecino de la zona del Vedado, de 60 años de edad.

"La noche pasada fue horrible; pensé que el viento iba a tumbar la puerta", agregó Capote. "Me temo que esta (noche) podría volver a entrar el mar".

Los residentes en las barriadas de Habana Vieja, Centro Habana, Plaza y Playa —colindantes con el mar— reportaron que se les cortó el agua, el gas y la luz para evitar accidentes.

Activistas ligados a la Defensa Civil acudieron el sábado por la tarde con altavoces, exhortando a las personas a resguardar bienes, enseres domésticos y equipos. Muchos residentes de edificios subieron sus pertenencias a los apartamentos de pisos más altos, a la espera de recobrar la normalidad.

El sistema de Meteorología de Cuba informó de rachas de viento el domingo en la madrugada de hasta 72 kilómetros por hora (44 millas por hora), y sostenidas de entre 15 y 30 kilómetros (9 y 18 millas) por hora. Enormes olas de hasta 4 metros (13 pies) de altura impactaban en el muro del Malecón.

Además, la dependencia indicó que el domingo habría marejadas en toda la costa norte del país, lo que generaría peligro para embarcaciones menores e inundaciones costeras –como la ocurrida en la madrugada— de ligeras a moderadas en las zonas bajas o con drenajes deficientes.

El meteorólogo Raydel Ruisanchez señaló que se trata del octavo frente frío de la temporada invernal de 2026, el cual avanza desde el norte y causará temperaturas muy bajas en comparación con las habituales en Cuba, incluso en esta temporada, y se extenderán por todo el país.