Inundaciones en Minas Gerais dejan 25 muertos y decenas desaparecidos

El presidente Lula da Silva informó que fuerzas de seguridad apoyan a afectados por inundaciones.

Por AP

Febrero 24, 2026 07:55 p.m.
Inundaciones en Minas Gerais dejan 25 muertos y decenas desaparecidos

JUIZ DE FORA, Brasil (AP) — Graves inundaciones en el sureste de Brasil han causado la muerte de al menos 25 personas y dejado a decenas de desaparecidos en el estado de Minas Gerais, informaron el martes las autoridades. Los meteorólogos advirtieron que se esperan más lluvias en la región en los próximos días.

Impacto en la comunidad

Las lluvias torrenciales comenzaron el lunes en las ciudades de Juiz de Fora y Uba, a unos 310 kilómetros (192 millas) al norte de Río de Janeiro, lo que obligó a unos 440 residentes a evacuar sus viviendas.

El cuerpo de bomberos del estado de Minas Gerais, donde se ubican ambas ciudades, dijo que está buscando a unas 43 personas que desaparecieron desde la noche del lunes. En un video compartido en redes sociales por el cuerpo de bomberos aparecen calles inundadas en Juiz de Fora y Uba, donde un río local se desvió de su cauce.

Acciones de la autoridad

Las autoridades advirtieron a los residentes que se mantengan alejados de zonas que podrían ser propensas a deslizamientos de lodo.

Juiz de Fora es una ciudad de 560.000 habitantes, mientras que la vecina Uba tiene 107.000, según la agencia de estadísticas de Brasil.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo en sus redes sociales que las fuerzas de seguridad están trabajando en el rescate y brindando asistencia inmediata a la población afectada por la lluvia.

El Instituto de Meteorología (Inmet) informó en un comunicado que se pronostican más lluvias para la región, que se encuentra cerca de colinas, valles y laderas.

La alcaldía de Juiz de Fora dijo en un comunicado que la ciudad registró el doble de la lluvia prevista para febrero. La alcaldesa Margarida Salomão dijo anteriormente que se reportaron al menos 20 deslizamientos de tierra.

Detalles confirmados

El bombero Demetrius Bastos Goulart, de 47 años, señaló que los esfuerzos de rescate serán lentos y prolongados. "Es un gran volumen (de lodo) en los deslizamientos, tenemos que trabajar con mucha precisión para evitar cualquier daño a posibles víctimas", dijo Goulart a The Associated Press.

