Inundaciones en Nairobi dejan al menos 25 muertos y daños severos

NAIROBI, Kenia (AP) — Al menos 25 personas han muerto después que inundaciones repentinas en la capital de Kenia causaran suspensiones de vuelos y dejaran a los conductores varados durante varias horas.

Impacto en la comunidad

George Seda, jefe de la policía en Nairobi, dijo que algunas de las víctimas se ahogaron y otras se electrocutaron. Advirtió que la cifra de muertos podría aumentar ya que las operaciones de búsqueda y rescate continúan.

Kenya Airways informó que varios vuelos fueron postergados y otros desviados a la ciudad costera de Mombasa, y anunció que las afectaciones seguirán durante horas.

Se desplegó al ejército para ayudar a los servicios de rescate de emergencia, y el operador local eximió del pago de peajes en una carretera elevada.

Las intensas precipitaciones comenzaron el viernes y continuaron durante la noche, dejando vehículos sumergidos y obligando a los automovilistas en algunas zonas a vadear aguas que les llegaban hasta la cintura para llegar a terrenos más altos.

Seda también dijo que más de 100 vehículos resultaron dañados, y algunos volcaron al borde de la carretera y en estacionamientos.

En las redes sociales se compartieron videos de viviendas anegadas y vehículos volcados. Los equipos de rescate sacaron cuerpos de vehículos que habían sido arrastrados.

Acciones de la autoridad

El presidente William Ruto dijo que se había desplegado un equipo multiagencial para apoyar y reubicar a quienes estaban en peligro inminente a zonas más seguras al tiempo que continúan las lluvias en el país. Añadió que el gobierno pagará las facturas hospitalarias de los afectados y que ha ordenado que se distribuyeran alimentos de ayuda a las familias afectadas.

Una unidad de rescate militar se desplegó durante la noche para apoyar la labor de los servicios de emergencia, y las unidades de respuesta de la Cruz Roja de Kenia tenían dificultades para llegar a personas necesitadas.

El secretario general de la Cruz Roja de Kenia, Ahmed Idris, dijo que los equipos de búsqueda y rescate trabajaban sin descanso para ayudar a quienes se encuentran varados.

"Estamos severamente limitados por el tráfico y por la situación en lo que antes eran carreteras. Estamos haciendo todo lo posible para llegar a quienes lo necesitan", escribió en X.

El ministro de Servicios Públicos, Geoffrey Ruku, indicó que estaba coordinando los esfuerzos nacionales de preparación, respuesta y recuperación ante desastres. Instó a los kenianos a ser cautelosos y priorizar su seguridad.

Algunos residentes culparon de las inundaciones a los sistemas de drenaje obstruidos, señalando que las autoridades de la ciudad debían haberse asegurado de que hubiera infraestructura de drenaje funcional antes de la temporada de lluvias.

Una residente, Aisha Bajaber, escribió en X: "Toda la ciudad está inundada otra vez. ¿Hasta cuándo los funcionarios seguirán ignorando la falta de drenaje?".

El secretario principal del gabinete, Musalia Mudavadi, dijo que el gobierno se asegurará de que se despejen todos los sistemas de drenaje bloqueados.

"Nairobi sigue siendo un importante centro regional y debe mantenerse limpia, segura y bien gestionada para reflejar su posición en África", señaló.

Las lluvias azotan el país desde finales de febrero, lo que marca el inicio de la temporada larga de lluvias.

En temporadas anteriores se registraron inundaciones, deslaves y aludes de lodo que causaron cientos de muertos y miles de desplazados.