Investigan explosión en asilo de EU

Bristol, Pensilvania.- Equipos de construcción trabajaron para despejar las paredes y el techo colapsados de un hogar de ancianos en Pensilvania el miércoles, para ayudar a los investigadores a encontrar la causa de una explosión que mató a una residente y a una empleada y provocó una dramática evacuación en medio de fuego y escombros que caían.

La explosión del martes por la tarde dejó 20 personas hospitalizadas, incluida una en estado crítico. El resto de los empleados y 120 residentes fueron localizados después de horas de búsqueda entre los escombros, manifestó Charles Winik, jefe de policía de Bristol Township.

Los sobrevivientes fueron trasladados a asilos cercanos propiedad de la misma compañía, dijeron el jefe de policía y funcionarios de salud.

La oficina forense del condado Bucks informó el miércoles que la empleada fallecida era Muthoni Nduthu, de 52 años. Las autoridades todavía no divulgan el nombre de la otra mujer fallecida, quien era una residente del asilo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También dijeron que no sabían la causa de la explosión en el Bristol Health & Rehab Center, aunque un equipo de servicios públicos estuvo en el lugar investigando un informe de fuga de gas cuando ocurrió la explosión. La detonación fue tan poderosa que sacudió casas a varias cuadras a la redonda en Bristol, a unos 32 kilómetros al noreste de Filadelfia.