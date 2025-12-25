Investigan explosión en asilo de EU
Bristol, Pensilvania.- Equipos de construcción trabajaron para despejar las paredes y el techo colapsados de un hogar de ancianos en Pensilvania el miércoles, para ayudar a los investigadores a encontrar la causa de una explosión que mató a una residente y a una empleada y provocó una dramática evacuación en medio de fuego y escombros que caían.
La explosión del martes por la tarde dejó 20 personas hospitalizadas, incluida una en estado crítico. El resto de los empleados y 120 residentes fueron localizados después de horas de búsqueda entre los escombros, manifestó Charles Winik, jefe de policía de Bristol Township.
Los sobrevivientes fueron trasladados a asilos cercanos propiedad de la misma compañía, dijeron el jefe de policía y funcionarios de salud.
La oficina forense del condado Bucks informó el miércoles que la empleada fallecida era Muthoni Nduthu, de 52 años. Las autoridades todavía no divulgan el nombre de la otra mujer fallecida, quien era una residente del asilo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
También dijeron que no sabían la causa de la explosión en el Bristol Health & Rehab Center, aunque un equipo de servicios públicos estuvo en el lugar investigando un informe de fuga de gas cuando ocurrió la explosión. La detonación fue tan poderosa que sacudió casas a varias cuadras a la redonda en Bristol, a unos 32 kilómetros al noreste de Filadelfia.
no te pierdas estas noticias
Tiroteo de agentes de inmigración en EE.UU. deja dos heridos
AP
Agentes de inmigración disparan contra vehículo en Maryland, hiriendo a dos personas. FBI investiga el suceso.
Grupo de hackers prorrusos paraliza La Poste de Francia con ciberataque
AP
La agencia de inteligencia DGSI investiga el ciberataque en La Poste de Francia tras reivindicación de Noname057.
Jair Bolsonaro hospitalizado y programado para cirugía
El Universal
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra hospitalizado en Brasilia y será sometido a una cirugía por hipo y hernia.