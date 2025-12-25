logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Fotogalería

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Investigan explosión en asilo de EU

Por AP

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Investigan explosión en asilo de EU

Bristol, Pensilvania.- Equipos de construcción trabajaron para despejar las paredes y el techo colapsados de un hogar de ancianos en Pensilvania el miércoles, para ayudar a los investigadores a encontrar la causa de una explosión que mató a una residente y a una empleada y provocó una dramática evacuación en medio de fuego y escombros que caían.

La explosión del martes por la tarde dejó 20 personas hospitalizadas, incluida una en estado crítico. El resto de los empleados y 120 residentes fueron localizados después de horas de búsqueda entre los escombros, manifestó Charles Winik, jefe de policía de Bristol Township.

Los sobrevivientes fueron trasladados a asilos cercanos propiedad de la misma compañía, dijeron el jefe de policía y funcionarios de salud.

La oficina forense del condado Bucks informó el miércoles que la empleada fallecida era Muthoni Nduthu, de 52 años. Las autoridades todavía no divulgan el nombre de la otra mujer fallecida, quien era una residente del asilo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También dijeron que no sabían la causa de la explosión en el Bristol Health & Rehab Center, aunque un equipo de servicios públicos estuvo en el lugar investigando un informe de fuga de gas cuando ocurrió la explosión. La detonación fue tan poderosa que sacudió casas a varias cuadras a la redonda en Bristol, a unos 32 kilómetros al noreste de Filadelfia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tiroteo de agentes de inmigración en EE.UU. deja dos heridos
Tiroteo de agentes de inmigración en EE.UU. deja dos heridos

Tiroteo de agentes de inmigración en EE.UU. deja dos heridos

SLP

AP

Agentes de inmigración disparan contra vehículo en Maryland, hiriendo a dos personas. FBI investiga el suceso.

Grupo de hackers prorrusos paraliza La Poste de Francia con ciberataque
Grupo de hackers prorrusos paraliza La Poste de Francia con ciberataque

Grupo de hackers prorrusos paraliza La Poste de Francia con ciberataque

SLP

AP

La agencia de inteligencia DGSI investiga el ciberataque en La Poste de Francia tras reivindicación de Noname057.

Jair Bolsonaro hospitalizado y programado para cirugía
Jair Bolsonaro hospitalizado y programado para cirugía

Jair Bolsonaro hospitalizado y programado para cirugía

SLP

El Universal

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra hospitalizado en Brasilia y será sometido a una cirugía por hipo y hernia.

Nasry Asfura es declarado virtual presidente de Honduras
Nasry Asfura es declarado virtual presidente de Honduras

Nasry Asfura es declarado virtual presidente de Honduras

SLP

EFE

Obtuvo el el 40.26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre