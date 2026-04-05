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Irán advierte a Trump:

El Parlamento iraní condena las amenazas de Trump y llama a respetar derechos.

Por El Universal

Abril 05, 2026 03:40 p.m.
A
Irán advierte a Trump:

ROMA, Italia., abril 5 (ANSA/EL UNIVERSAL).-

Teherán advierte
a Donald Trump

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tras las últimas amenazas del presidente estadounidense a su infraestructura energética y puentes si Irán no abre el estrecho de Ormuz antes del martes.
"Sus acciones temerarias están sumiendo a Estados Unidos en un infierno para todas las familias, y toda nuestra región arderá porque insiste en seguir las órdenes de (el premier israelí, Benjamin) Netanyahu. No se equivoque: no logrará nada cometiendo crímenes de guerra", escribió el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, en su cuenta de la red social X.
"La única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego", añadió.

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