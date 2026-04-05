ROMA, Italia., abril 5 (ANSA/EL UNIVERSAL).-

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tras las últimas amenazas del presidente estadounidense a suy puentes si Irán no abre el estrecho de Ormuz antes del martes."Susestán sumiendo aen un infierno para todas las familias, y toda nuestra región arderá porque insiste en seguir las órdenes de (el premier israelí, Benjamin) Netanyahu. No se equivoque: no logrará nada cometiendo crímenes de guerra", escribió el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, en su cuenta de la red social X."La únicaes respetar losy poner fin a este", añadió.