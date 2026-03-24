Irán califica oferta de EU como engaño y niega diálogo

La embajada de Irán en Pakistán tachó este martes de "engaño" la oferta de negociaciones de Estados Unidos y rechazó cualquier diálogo con Washington, un posicionamiento que enfría el intento de mediación encabezado por Islamabad para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Irán considera la petición de negociaciones de EE.UU. como un nuevo intento de engaño para reponerse, encontrar lagunas y buscar conexiones para intensificar los ataques nuevamente", sentenció la embajada iraní en la capital pakistaní a través de la red social X, apenas horas después de que Pakistán confirmara su ofrecimiento como mediador entre Irán, EE.UU. e Israel.

La misión diplomática iraní afirmó que "la confianza es nula tras dos rondas de ataques en medio de las conversaciones" y que, "con intimidación y retórica totalitaria, no hay ninguna posibilidad".

Estas declaraciones llegan después de que Pakistán confirmara que encabeza una iniciativa de mediación junto a Turquía y Egipto para poner fin a la guerra entre las tres potencias que ha desatado o agravado otros conflictos en la región.

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En este sentido, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, indicó en X que "con la aprobación de Estados Unidos e Irán, Pakistán se muestra dispuesto y honrado de ser anfitrión para facilitar conversaciones significativas y concluyentes que permitan una solución integral al conflicto en curso".

En declaraciones anteriores a EFE, fuentes gubernamentales afirmaron que Islamabad se ha ofrecido también como sede de las negociaciones de paz, apoyándose en los vínculos de su cúpula militar con Teherán y en la relación que mantiene con el presidente estadounidense, Donald Trump.

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La guerra en Oriente Medio entra en su cuarta semana tras la escalada iniciada el 28 de febrero con los ataques coordinados de EE.UU. e Israel sobre territorio iraní.

En respuesta, Irán ha lanzado oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, además de mantener bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro mundial de crudo.