Irán en alerta ante amenaza militar de Estados Unidos

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Funcionarios iraníes se comunicaron el miércoles con otras naciones de Oriente Medio debido a la amenaza de un posible ataque militar de Estados Unidos contra el país, mientras el valor del rial, la moneda de Irán, alcanzó un nuevo mínimo un mes después del inicio de las protestas que se extendieron a nivel nacional y provocaron una sangrienta represión.

Dos naciones, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, han señalado que no permitirán que se utilice su espacio aéreo para un ataque. Sin embargo, Estados Unidos ha trasladado la región al portaaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores equipados con misiles guiados a la región, los cuales pueden utilizarse para lanzar ataques desde el mar.

La moneda iraní cayó a un mínimo histórico de 1.6 millones de riales por dólar, según comerciantes locales de divisas. Su valor se ha desplomado desde finales del año pasado, luego de que hace una década tenía un valor aproximado de 32 mil riales por dólar. Los problemas económicos desataron las protestas que se ampliaron para desafiar a la teocracia.

De momento se desconoce cuál será la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el uso de la fuerza, aunque ha amenazado con usarla en respuesta al asesinato de manifestantes pacíficos y posibles ejecuciones masivas. Al menos 6,373 personas han muerto durante las protestas, dijeron activistas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Trump también indicó el miércoles que quiere avanzar hacia un acuerdo con Teherán sobre su programa nuclear.

"Esperamos que Irán ´venga a la mesa´ rápidamente y negocie un acuerdo justo y equitativo —sin armas nucleares— uno que sea bueno para todas las partes", escribió Trump el miércoles en su plataforma Truth Social. "El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial!".

Refiriéndose a los ataques contra Irán en junio pasado, cuando Estados Unidos se incorporó a la guerra de 12 días de Israel contra la República Islámica, Trump escribió que "¡el próximo ataque será mucho peor!".

La misión de Irán ante Naciones Unidas le respondió de inmediato a Trump, publicando en la red social X que "Irán está listo para el diálogo basado en el respeto e intereses mutuos —¡Pero si se ve presionado, se defenderá y responderá como nunca antes!".

Comentarios de Rubio sobre Irán

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio señaló que el aumento de la presencia militar en Oriente Medio se ha implementado "para defenderse de lo que podría ser una amenaza iraní contra nuestro personal", un mensaje que contrasta con las continuas amenazas de Trump de atacar a Irán si no cede a sus demandas.

"Creo que es sabio y prudente tener una postura de fuerza dentro de la región que pueda responder y... de ser necesario, evitar de manera preventiva el ataque contra miles de militares estadounidenses y otras instalaciones en la región y nuestros aliados", dijo Rubio al Congreso.

Se mostró cauto respecto a la posibilidad de un cambio de gobierno, aunque dijo que la teocracia "probablemente está en su punto más débil".

Los medios estatales de Irán, que ahora se refieren únicamente a los manifestantes como "terroristas", siguen siendo la única fuente de noticias para muchas personas, después de que Teherán cortó el acceso a internet hace unas tres semanas. Pero la indignación y la angustia ha crecido entre los iraníes en las últimas semanas, en las que han visto imágenes de manifestantes baleados y muertos y se preocupan por lo que pueda suceder si la economía del país se hunde aún más.

"Siento que mi generación no logró dar una mejor lección a los más jóvenes", dijo Mohammad Heidari, un profesor de secundaria de 59 años. "El resultado de décadas de enseñanza de mis colegas y mías llevó a la muerte de miles, y tal vez más heridos y prisioneros".

Diplomacia rápida entre Irán y naciones árabes

El Ministerio de Exteriores de Egipto dijo que su diplomático de mayor rango, Badr Abdelatty, habló con el canciller iraní, Abbas Araghchi, y el enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, para "tratar de llevar calma, con el fin de evitar que la región caiga en nuevos ciclos de inestabilidad".

Witkoff, un multimillonario promotor inmobiliarioy amigo de Trump, había participado previamente en las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía también sostuvo una conversación telefónica con Araghchi sobre la reducción de las tensiones regionales. Autoridades turcas han expresado su preocupación de que una intervención en Irán pueda provocar inestabilidad o desencadenar una oleada de refugiados.

Mientras tanto, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, habló por teléfono con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y señaló que el reino "no permitirá que se utilice su espacio aéreo o su territorio para ninguna acción militar contra Irán o para cualquier ataque de cualquier parte, independientemente de su origen". Sus declaraciones se producen después de que Emiratos Árabes Unidos hizo una compromiso similar.

Tanto Arabia Saudí como los Emiratos Árabes Unidos albergan activos aéreos y tropas estadounidenses. Funcionarios iraníes también se comunicaron con Qatar, sede de una importante base estadounidense en Oriente Medio.

"Nuestra postura es exactamente esta: aplicar la diplomacia a través de amenazas militares no puede ser ni efectivo ni constructivo", dijo Araghchi a los periodistas el miércoles fuera de una reunión del gabinete. "Si quieren que las negociaciones tomen forma, deben abandonar las amenazas, las demandas excesivas y el planteamiento de cuestiones ilógicas".

Nueva cifra de muertes

Aunque no ha habido protestas en varias semanas después de la campaña de represión, la información que llega a cuentagotas desde Irán a través de antenas satelitales de Starlink está llegando a los activistas fuera del país, quienes han tratado de hacer un recuento de las muertes.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos un grupo con sede en Estados Unidos que ha dado información precisa en varios disturbios en Irán, dijo el miércoles que entre los al menos 6,373 muertos que tienen registrados hay por lo menos 5,993 manifestantes, 214 fuerzas afiliadas al gobierno, 113 niños y 53 civiles que no estaban manifestándose. Más de 42,450 personas han sido arrestadas, agregó.

El grupo verifica cada muerte y arresto con una red de activistas sobre el terreno en Irán. The Associated Press no ha podido evaluar de manera independiente el número de muertes dado que las autoridades iraníes cortaron los servicios de telefonía e internet.

La cifra de decesos del gobierno de Irán es mucho menor, 3,117, diciendo que 2,427 eran civiles y fuerzas de seguridad, y describió al resto como "terroristas". El gobierno teocrático de Irán ha subestimado en ocasiones anteriores, o simplemente dejado de informar sobre fallecimientos en disturbios.

El número de muertos supera al de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas, y hace recordar el caos que rodeó a la Revolución Islámica de 1979.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre debido a la caída de la moneda iraní, y se extendieron rápidamente. El país ha estado sin servicio de internet durante casi tres semanas, el peor apagón informático en su historia.