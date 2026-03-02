Irán no pretende negociar con Estados Unidos

TEHERAN, Irán., marzo 2 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El jefe de seguridad iraní,

, afirma que Irán "

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

" conEn una, Larijani, una de lasdel país, respondió a los informes de prensa que indicaban que Teherán había contactado cona través de intermediarios, solicitando la reanudación de las conversaciones.El presidente estadounidense,, ha "con sus 'falsas esperanzas' y ahora está preocupado porestadounidenses", añadió Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en su publicación.