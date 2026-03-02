logo pulso
Irán no pretende negociar con Estados Unidos

Larijani critica a Donald Trump por generar caos en la región y rechaza negociaciones.

Por El Universal

Marzo 02, 2026 03:16 p.m.
Irán no pretende negociar con Estados Unidos

TEHERAN, Irán., marzo 2 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El jefe de seguridad iraní,

Ali Larijani
, afirma que Irán " no negociará

" con Estados Unidos.
En una publicación en X, Larijani, una de las figuras más influyentes del país, respondió a los informes de prensa que indicaban que Teherán había contactado con Estados Unidos a través de intermediarios, solicitando la reanudación de las conversaciones.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha "sumido la región en el caos con sus 'falsas esperanzas' y ahora está preocupado por nuevas pérdidas de tropas estadounidenses", añadió Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en su publicación.

