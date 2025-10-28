Israel acusa a Hamás de escenificar entrega falsa de restos de rehén

TEL AVIV, Israel (ANSA/EL UNIVERSAL).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convocará una reunión urgente en respuesta a las violaciones cometidas por Hamás en la devolución de los restos de los rehenes y tras la evaluación de que Hamás devolvió los restos de un rehén previamente repatriado, según el portal Ynet.

Según informes, Israel está evaluando varias posibles respuestas a estas violaciones, incluyendo la extensión de la Línea Amarilla bajo control de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza.

El ataúd entregado el lunes por la noche por Hamás a Israel contiene parte de los restos de un rehén cuyo cuerpo ya había sido devuelto a Israel para su entierro. Los restos no pertenecen a ninguno de los 13 rehenes actualmente retenidos en la Franja de Gaza, según el Times of Israel.

La evaluación fue realizada por las autoridades tras la finalización de las operaciones de identificación en el Instituto Forense Abu Kabir de Tel Aviv.

Según testigos presenciales de reservistas de las FDI, Hamás fingió el descubrimiento del cuerpo entregado el lunes.

El Canal 12 y la Radio del Ejército citaron a reservistas estacionados en el este de la Ciudad de Gaza, quienes afirmaron que agentes de Hamás realizaron excavaciones en la zona antes de extraer un cuerpo de un edificio cercano y depositarlo en el agujero.

Hamás cubrió el cuerpo con tierra y llamó a la Cruz Roja para que ayudara con la excavación. La Radio del Ejército afirmó que todo el incidente fue filmado por un dron militar. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aún no han hecho comentarios.

Tras la violación de la devolución del cuerpo de un rehén la noche de este lunes, los ministros extremistas del gabinete de Netanyahu, contrarios al acuerdo de paz, pidieron represalias contra Hamás.

"El hecho de que Hamás siga jugando y no entregue de inmediato los cuerpos de todos nuestros soldados caídos es en sí mismo una prueba de que la organización terrorista sigue en pie. Es hora de romperle las piernas de una vez por todas", declaró el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

"No debemos 'exigirle un precio a Hamás' por sus violaciones, sino más bien arrebatarle su existencia y destruirla por completo. Señor primer ministro, basta de vacilaciones: dé la orden", agregó.

Su colega de Finanzas, Bezalel Smotrich, también apeló al primer ministro, Benjamín Netanyahu, pidiéndole que convoque al gabinete de seguridad: "No podemos permitir que Hamás se burle de los ciudadanos israelíes y juegue cruel y cínicamente con las emociones de las familias de los rehenes caídos", escribió.