Mundo

Israel acusa a Hamás de violar el alto al fuego

Por AP

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Israel acusa a Hamás de violar el alto al fuego

Jerusalén.- Un artefacto explosivo detonó en Gaza el miércoles, hiriendo a un soldado israelí y provocando que Israel acusara a Hamás de violar el alto al fuego. Fue el último incidente que amenaza la frágil tregua que se ha mantenido desde el 10 de octubre, mientras cada lado acusa al otro de violaciones.

La explosión ocurrió mientras Hamás se reunía con funcionarios turcos en Ankara para discutir la segunda etapa del alto el fuego. Aunque el acuerdo se ha mantenido en su mayoría, su progreso se ha ralentizado.

Todos menos uno de los 251 rehenes tomados en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra, han sido liberados, vivos o muertos, a cambio de prisioneros y detenidos palestinos. La madre del último rehén cuyos restos aún están en Gaza pidió su devolución antes de que los negociadores pasen a la segunda fase del alto el fuego.

La segunda fase enfrenta desafíos aún mayores: el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, un cuerpo de gobierno tecnocrático para Gaza, el desarme de Hamás y más retiradas de tropas israelíes del territorio.

