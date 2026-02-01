Israel anuncia la reapertura del cruce fronterizo de Rafah con Egipto

EL CAIRO (AP) — Palestinos en Gaza observaban con esperanza e impaciencia el domingo los preparativos para la reapertura del crucial paso fronterizo de Rafah con Egipto, su conexión vital con el mundo.

Israel afirmó que la reapertura del cruce está programada para el lunes a medida que avanza su cese el fuego con Hamás.

"Abrir el cruce es un buen paso, pero han puesto un límite al número de personas que pueden cruzar, y esto es un problema", dijo Ghalia Abu Mustafa, una mujer de Jan Yunis.

Israel anunció que el cruce había abierto a modo de prueba, y la agencia militar israelí que controla la ayuda a Gaza aseveró que los residentes podrían comenzar a cruzar el lunes. Pero al principio sólo un pequeño número de personas podrá cruzar.

"Queremos que un gran número de personas pueda salir, que esté abierto para que los enfermos puedan ir y regresar", dijo Suhaila Al-Astal, una mujer desplazada de la ciudad de Rafah que comentó que su hija enferma necesitaba ayuda en el extranjero . "Queremos que el cruce esté abierto permanentemente".

El anuncio de Israel se produjo un día después que ataques israelíes mataran al menos a 30 palestinos, incluidos varios niños, según personal hospitalario —una de las cifras de muertos más altas desde que comenzó el alto el fuego el 10 de octubre. Israel había acusado a Hamás de nuevas violaciones de la tregua.

Nicolay Mladenov, director general de la nueva Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump en Gaza, instó a las partes a "ejercer moderación" y dijo que su oficina trabaja con la nueva comisión palestina elegida para supervisar Gaza a fin de hallar formas que eviten futuros incidentes.

Docenas de personas entrarán y saldrán de Gaza diariamente al principio

El cruce de Rafah ha estado mayormente cerrado desde que Israel lo tomó en mayo de 2024. Alrededor de 20.000 niños y adultos palestinos que necesitan atención médica esperan salir de la devastada Gaza por allí, y miles de otros palestinos fuera del territorio esperan regresar a casa.

Al principio se permitirá el paso a poca gente y no habrá cruce de mercancías. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha declarado que se permitirá la salida de 50 pacientes que necesitan evacuación médica al día. Un funcionario involucrado en las conversaciones, que habló bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones diplomáticas, dijo que a cada paciente se le permitirá viajar con dos familiares, y cada día se permitirá el regreso de unas 50 personas que salieron de Gaza durante la guerra.

Zaher al-Wahidi, jefe del Departamento de Documentación del Ministerio de Salud en Gaza, dijo a The Associated Press que el Ministerio aún no ha sido informado sobre el inicio de las evacuaciones médicas.

Israel ha indicado que tanto su gobierno como Egipto evaluarán a las personas para la salida y entrada a través del cruce, que será supervisado por agentes de patrulla fronteriza de la Unión Europea. Se espera que el número de viajeros aumente con el tiempo si el sistema tiene éxito.

Israel detendrá el trabajo de Médicos Sin Fronteras en Gaza

También el domingo, el Ministerio de la Diáspora de Israel anunció que estaba "actuando para poner fin" a las operaciones de Médicos Sin Fronteras en Gaza para el 28 de febrero.

Israel suspendió en diciembre las operaciones del grupo allí porque se negó a cumplir con los nuevos requisitos de registro para que las organizaciones presentaran listas de empleados locales. La organización médica resaltó que las regulaciones podrían poner en peligro a su personal palestino.

Médicos Sin Fronteras no hizo comentarios por ahora. Ha advertido que la decisión de Israel tendrá un impacto catastrófico en su labor en Gaza, donde proporciona financiamiento y personal internacional para seis hospitales, además de operar dos hospitales de campaña y ocho centros de salud primaria, clínicas y puntos médicos . También gestiona dos de los cinco centros de estabilización de Gaza que ayudan a niños con desnutrición severa.

Israel ha suspendido a más de dos docenas de organizaciones humanitarias de operar en Gaza debido a la falta o rechazo de cumplir con los nuevos requisitos.

El Ministerio de la Diáspora, que propuso las nuevas reglas, sostiene que su objetivo es prevenir que Hamás y otros grupos armados se infiltren en las organizaciones de ayuda. Pero las organizaciones señalan que las reglas son arbitrarias y advirtieron que las prohibiciones perjudicarán a una población civil que necesita desesperadamente ayuda humanitaria.

El sector de salud de Gaza ha sido devastado por dos años de bombardeos israelíes y restricciones en los suministros.

Rafah ha sido el principal cruce de Gaza

El domingo, agentes de seguridad palestinos pasaron por la puerta egipcia del cruce de Rafah y se dirigieron hacia la puerta palestina para unirse a una misión de la UE que supervisará la salida y entrada, dijo un funcionario egipcio, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios. Las ambulancias también cruzaron por la puerta egipcia, agregó el funcionario.

Antes de la guerra, Rafah era el principal cruce para las personas que entraban y salían de Gaza. Aunque Gaza tiene otros cuatro cruces fronterizos, estos son compartidos con Israel.

Las tropas israelíes tomaron y cerraron el cruce de Rafah en mayo de 2024, una medida que describieron como parte de los esfuerzos para combatir el tráfico de armas de Hamás. El cruce se abrió brevemente para la evacuación de pacientes médicos durante un alto el fuego a principios de 2025. Israel se había resistido a reabrir Rafah, pero la recuperación de los restos del último rehén en Gaza la semana pasada despejó el camino para avanzar.

Según los términos del alto el fuego, el ejército israelí controla el área entre el cruce de Rafah y la zona donde vive la mayoría de los palestinos.

Temiendo que Israel pudiera usar el cruce para empujar a los palestinos fuera del enclave, Egipto ha reiterado que debe estar abierto tanto para la entrada como para la salida de Gaza. Históricamente, Israel y Egipto han evaluado a los palestinos que solicitan cruzar.

El actual alto el fuego detuvo más de dos años de guerra entre Israel y Hamás que comenzó con un ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que mató a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomó 251 rehenes.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado a 71.795 palestinos, incluidos 523 desde que comenzó el actual alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza. El Ministerio no distingue entre civiles y combatientes en sus cifras. Mantiene registros detallados de bajas que son considerados generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

La primera fase de la tregua pedía el intercambio de todos los rehenes retenidos en Gaza por cientos de palestinos detenidos por Israel, un aumento en la muy necesaria ayuda humanitaria y una retirada parcial de las tropas israelíes.

La segunda fase es más complicada. Llama a la instauración de una nueva comisión palestina para gobernar Gaza, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás y la toma de medidas para comenzar la reconstrucción.