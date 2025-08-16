Israel anuncia preparativos para retirar población palestina en medio de ofensiva militar en Gaza

NAHARIYA, Israel (AP) — Israel anunció el sábado que se está preparando para retirar a la población palestina de las zonas de combate al sur de Gaza al tiempo que avanzan los planes para una ofensiva militar en algunas de las áreas más pobladas del territorio.

El organismo militar israelí encargado de la ayuda humanitaria a Gaza, COGAT, informó que el suministro de tiendas de campaña al territorio se reanudará el domingo. El ejército agregó que no tenía comentarios sobre cuándo comenzará el traslado masivo de palestinos, pero el ministro de Defensa, Israel Katz, dijo en las redes sociales que "ahora estamos en la etapa de discusiones para finalizar el plan para derrotar a Hamás en Gaza".

Por su parte, las familias ansiosas de los rehenes israelíes pidieron un "día nacional de paro" en Israel el domingo para expresar la creciente frustración por 22 meses de guerra.

Las familias de los rehenes temen que la próxima ofensiva ponga en mayor peligro a los 50 rehenes que permanecen en Gaza, de los cuales se cree que sólo 20 siguen vivos. Ellos y otros israelíes quedaron horrorizados por la reciente publicación de videos que muestran a rehenes demacrados, hablando bajo coacción, suplicando ayuda y comida.

Las familias y sus partidarios han presionado al gobierno para llegar a un acuerdo que detenga la guerra, un llamado que algunos exjefes del ejército e inteligencia israelíes también han hecho en las últimas semanas.

Un grupo que representa a las familias ha instado a los israelíes a salir a las calles el domingo.

"En todo el país, cientos de iniciativas ciudadanas detendrán la vida diaria y se unirán a la lucha más justa y moral: la lucha por traer a casa a los 50 rehenes", se lee en un comunicado.

"Quiero creer que hay esperanza, y no vendrá de arriba, vendrá sólo de nosotros", declaró Dana Silberman Sitton, hermana de Shiri Bibas y tía de Kfir y Ariel Bibas, quienes fueron asesinados en cautiverio.

Habló durante una protesta semanal en Tel Aviv, junto con Pushpa Joshi, hermana del rehén nepalí secuestrado Bipin Joshi, un estudiante capturado de un kibutz.

"Extraño a mi mejor amigo", dijo Pushpa.

Bombardeo israelí mata a una bebé y a sus padres

Un ataque aéreo israelí en Gaza mató a una bebé y a sus padres el sábado, informaron autoridades del hospital Nasser y testigos. Motasem al-Batta, su esposa y la niña murieron en su tienda de campaña en la abarrotada área de Muwasi.

"Dos meses y medio, ¿qué ha hecho ella?", preguntó el vecino Fathi Shubeir, sudando en medio de temperaturas en el territorio devastado que superaban los 32 grados Celsius (90 grados Fahrenheit). "Son civiles en un área designada como segura".

El ejército de Israel aseveró que está desmantelando las capacidades militares de Hamás y toma precauciones para no dañar a los civiles. Afirmó que no podía comentar sobre el ataque sin más detalles.

Muwasi es una de las áreas densamente pobladas en Gaza donde el primer ministro Benjamin Netanyahu ha dicho que Israel planea ampliar su próxima ofensiva militar, junto con Ciudad de Gaza y "campamentos centrales", una aparente referencia a los campamentos construidos de Nuseirat y Bureij en el centro de Gaza.

Es posible que Israel esté utilizando la amenaza para presionar a Hamás a liberar más rehenes tomados en su ataque del 7 de octubre de 2023, que desató la guerra.

En otros lugares, un funcionario del Hospital Shifa en Ciudad de Gaza dijo que recibió los cadáveres de seis personas que fueron asesinadas en el área de Zikim en el norte de Gaza, así como cuatro personas muertas en bombardeos.

Once muertes más vinculadas con la desnutrición

Otras 11 muertes relacionadas con la desnutrición ocurrieron en Gaza en las últimas 24 horas, declaró el sábado el Ministerio de Salud del territorio, con un niño entre ellas. Esto eleva las muertes relacionadas con la desnutrición durante la guerra a 251.

Naciones Unidas advierte que los niveles de hambre y desnutrición en Gaza están en su punto más alto desde que comenzó la guerra. Los palestinos están bebiendo agua contaminada al tiempo que las enfermedades se propagan y algunos líderes israelíes siguen hablando abiertamente sobre la reubicación masiva de personas desde Gaza.

Una mujer palestina de 20 años descrita como en un "estado de grave deterioro físico" murió el viernes tras ser trasladada de Gaza a Italia para recibir tratamiento, anunció el hospital el sábado.

La ONU y sus socios denuncian que llevar alimentos y otra ayuda al territorio de más de dos millones de habitantes, y luego a los puntos de distribución, sigue siendo altamente desafiante con las restricciones israelíes y la presión de multitudes de palestinos hambrientos.

La oficina de derechos humanos de la ONU indicó que al menos 1.760 personas murieron cuando buscaban ayuda entre el 27 de mayo y el miércoles. Afirma que 766 murieron a lo largo de las rutas de los convoyes de suministro y 994 en las cercanías de "sitios militarizados no pertenecientes a la ONU", una referencia a la Fundación Humanitaria de Gaza respaldada por Israel y Estados Unidos, y la cual desde mayo ha sido el principal distribuidor de ayuda en Gaza.

El ataque liderado por Hamás en 2023 mató a alrededor de 1.200 personas en Israel. La ofensiva de represalia de Israel ha cobrado la vida de 61.897 personas en Gaza, según el Ministerio de Salud, que no especifica cuántos eran combatientes o civiles, pero destaca que alrededor de la mitad eran mujeres y niños.

El Ministerio forma parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre las bajas. Israel rechaza sus cifras pero no ha proporcionado las suyas.