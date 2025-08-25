Israel bombardea la capital yemení

El Cairo, Egipto.- Ataques aéreos israelíes impactaron Saná, la capital de Yemen, días después de que los rebeldes hutíes dispararan un misil hacia Israel --cuyo ejército describió como la primera bomba de racimo que los rebeldes han lanzado contra su país desde 2023.

Los hutíes, respaldados por Irán, señalaron que los ataques impactaron en distintas áreas de Saná. El Ministerio de Salud dirigido por los hutíes señaló que al menos dos personas murieron y otras 35 resultaron heridas.

La televisora satelital rebelde Al-Masirah reportó un ataque contra una compañía petrolera, y un video difundido en las redes sociales mostró una bola de fuego saliendo de ese sitio.

El ejército de Israel indicó que atacó las plantas de energía Asar e Hizaz, calificándolas como “una instalación de suministro eléctrico significativa para actividades militares”, junto con un sitio militar donde se encuentra el palacio presidencial.

Los hutíes han lanzado misiles y drones hacia Israel y han atacado barcos en el Mar Rojo durante más de 22 meses, bajo el argumento de que están atacando en solidaridad con los palestinos en medio de la guerra en Gaza.

Nasruddin Amer, subdirector de la oficina de medios hutíes, afirmó que los últimos ataques aéreos no disuadirán a los rebeldes y prometió continuar la ofensiva contra Israel.

“Nuestras operaciones militares en apoyo a Gaza no se detendrán, si Dios quiere, a menos que se detenga la agresión y se levante el asedio”, escribió en las redes sociales.

Los bombardeos israelíes fueron los primeros en impactar Yemen desde hace una semana, cuando Israel anunció que había atacado la infraestructura energética que creía era utilizada por los rebeldes.

Los ataques más recientes suceden tras la afirmación de los hutíes de haber lanzado un misil recién equipado hacia Israel el viernes, incluyendo como uno de los objetivos el aeropuerto más grande del país, Ben Gurion. No se reportaron daños ni heridos. El ejército de Israel explicó que el misil se fragmentó en el aire después de varios intentos de intercepción. El oficial reveló que más de 10 aviones de combate israelíes llevaron a cabo los ataques del domingo.