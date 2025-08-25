Trump sopesa despliegue militar en más ciudades

Washington.- El presidente Donald Trump amenazó el domingo con expandir sus despliegues militares a más ciudades lideradas por demócratas, respondiendo a una oferta del gobernador de Maryland para unirse a él en un recorrido por Baltimore diciendo que podría, en cambio, “enviar a las ‘tropas’”.

La semana pasada, Trump dijo que estaba considerando Chicago y Nueva York para desplegar tropas similares a los que ha desatado en la capital de la nación, donde millas de miembros de la Guardia Nacional y agentes federales patrullan las calles.

Trump hizo la amenaza a Baltimore en una disputa con el gobernador de Maryland, Wes Moore, un demócrata que ha criticado el uso sin precedentes del poder federal por parte de Trump para combatir el crimen y la indigencia en Washington.

En una publicación en su red Truth Social el domingo, Trump dijo que Moore preguntó “en un tono bastante desagradable y provocativo”, y luego planteó la posibilidad de repetir el despliegue de la Guardia Nacional que hizo en Los Ángeles a pesar de las objeciones del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.

“El historial de Wes Moore en cuanto al crimen es muy malo, a menos que manipule sus cifras sobre el crimen como muchos de los otros ‘Estados Azules’ están haciendo”, escribió Trump, mientras citaba un apodo despectivo que usa frecuentemente para el gobernador de California. “Pero si Wes Moore necesita ayuda, como lo hizo Gavin Newscum en Los Ángeles, enviaré a las ‘tropas’, lo cual se está haciendo en la cercana DC, y rápidamente limpiaré el crimen”.

Trump ha dicho que Chicago y Nueva York son probablemente sus próximos objetivos.