Lanzan alerta por incendios en EU

California.- Incendios forestales en la región vinícola del norte de California y el centro de Oregon provocaron el domingo órdenes y avisos de evacuación para millas de hogares, mientras las combatían las llamas en medio de un clima seco y caluroso.

El incendio Pickett, que había consumido alrededor de 26 kilómetros cuadrados (10 millas cuadradas) en el condado de Napa, estaba contenido en un 11% el domingo, informó el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, o Cal Fire.

A unas 190 personas se les ordenó abandonar sus hogares, y otras 360 estaban bajo advertencias de evacuación ya que el incendio amenazaba unas 500 estructuras cerca de Aetna Springs y Pope Valley, a unos 127 kilómetros (80 millas) al norte de San Francisco, dijo Jason Clay, portavoz de Cal Fire.

En Oregon, el incendio Flat en los condados de Deschutes y Jefferson se expandió a casi 88 kilómetros cuadrados (34 millas cuadradas), y cerca de 4,000 hogares se encuentran bajo algún tipo de aviso de evacuación, incluidos 1,000 con órdenes inmediatas, según la Oficina del Jefe de Bomberos del estado.

Algunas casas resultaron quemadas y las autoridades dijeron que estaban trabajando para confirmar el estado de las estructuras.

Más de 1.230 bomberos respaldados por 10 helicópteros combaten el incendio en California, el cual se originó en una zona remota el jueves luego de una semana de clima extremadamente caluroso. La causa del incendio aún está bajo investigación.

Los residentes del oeste de Estados Unidos han estado sufriendo una ola de calor que provocó la hospitalización de algunas personas, y se pronostica que las temperaturas alcanzan niveles peligrosos durante todo el fin de semana en Washington, Oregon, el sur de California, Nevada y Arizona.