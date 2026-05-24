Israel mata a 6 palestinos en Gaza

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Franja de Gaza.- El Ejército israelí mató este sábado a cinco agentes palestinos y a un menor de edad, además de dejar una decena de heridos, en un ataque con un dron contra un puesto policial en la zona de Al Tuam (norte de la Franja de Gaza), informaron la Media Luna Roja Palestina, el Ministerio de Interior gazatí y fuentes médicas del Hospital Shifa.

Un dron israelí impactó con dos misiles en una tienda de campaña en la zona de Al Tuam, al noroeste de la ciudad de Jabalia, causando la muerte de los cinco miembros de la seguridad gazatís.

Los fallecidos son Salem Adel Haniyeh (37 años), Mohammed Fathi Al-Ar (35), Hani Hamdi Al-Madhoun (35) Abdulhadi Hudi Jarboua (35) y Rami Mohammed Al-Hanawi (37). También murió el niño Saber Abdel Rahman Jarbou, informó según Interior, que no detalló su edad.

Los heridos fueron trasladados al hospital de campaña Al Saraya de la Media Luna Roja Palestina, donde los equipos médicos les brindan ahora "atención de máxima prioridad", señaló la organización humanitaria.

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Esto eleva a 42 el número de policías fallecidos desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego en octubre del año pasado, de acuerdo a Interior.

"Esta sangrienta masacre por parte de la ocupación no habría sido posible sin el silencio de los mediadores y la comunidad internacional respecto a los crímenes que se siguen cometiendo contra la policía y la población civil en la Franja de Gaza", aseguró Interior gazatí en un comunicado.

El Ejército israelí aún no se ha pronunciado sobre este último ataque contra la Franja.

Según Sanidad gazatí, dependiente de la Administración política de Hamás en la Franja, el número de muertos por fuego israelí en Gaza asciende a 72.783 desde octubre de 2023, en su mayoría mujeres y niños. Al menos 172.779 personas más han resultado heridas.

Se cree que esa cifra esté incompleta, ya que muchas víctimas permanecen atrapadas bajo los escombros, inaccesibles para los equipos de rescate.

Desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre de 2025, el número de muertos y heridos ha llegado a 895 y 2.677, respectivamente. Al menos 776 cuerpos también han sido recuperados de entre los escombros.