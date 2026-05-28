Israel urge a evacuar el sur del Líbano

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Jerusalén, Israel.- El Ejército israelí urgió a todos los residentes del sur del Líbano, donde antes de la guerra había más de 800,000 personas, a desplazarse forzosamente más allá del río Zahrani y demarcó el 18 % de territorio libanés que se encuentra entre la frontera y esta nueva línea divisoria como una "zona de combate".

"Aconsejamos a los residentes del sur del Líbano evacuar hacia el norte del río Zahrani, ya que todas las zonas al sur del río se consideran zona de combate. Las FDI no tienen intención de dañar a la población civil", detalla en X el portavoz militar israelí en árabe, Avichay Adraee.

Esta es la segunda orden de expulsión masiva publicada ayer por el Ejército, tras una primera contra Tiro (sur), ciudad de unos 200.000 habitantes, dos horas antes de que Israel comenzase a bombardearla.

"Los ataques contra centros de mando (de Hizbulá) en la zona de Tiro continúan", detalla el Ejército en un último comunicado en el que dice que también atacaron objetivos en el valle de la Bekaa y otros puntos del sur del Líbano.

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Hasta ahora, Israel ocupaba y operaba al sur del río libanés Litani (entre 10 y 15 kilómetros más al sur), pero con las órdenes de evacuación del miércoles va reduciendo por la fuerza militar el territorio disponible a libaneses.