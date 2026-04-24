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Israel y Líbano extienden alto al fuego 3 semanas

Por EFE

Abril 24, 2026 03:00 a.m.
A
Israel y Líbano extienden alto al fuego 3 semanas

Washington.- Israel y el Líbano acordaron extender tres semanas más el alto el fuego, anunció este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca.

Trump anunció la extensión de la tregua declarada el 16 de abril luego de una reunión con los embajadores de Israel del Líbano en EU, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, para avanzar en las negociaciones.

"¡La reunión fue un gran éxito! Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas", anunció el líder estadounidense en la red Truth Social.

En medio de la tregua, el grupo chií Hizbulá lanzó nuevos ataques contra el norte de Israel, que el Ejército interceptó.

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Hizbulá defendió sus andanadas como una "respuesta a la violación del alto el fuego de Israel", que entró en vigor el pasado viernes, por sus ataques contra el sur del país.

Al menos tres personas murieron este jueves y otras dos resultaron heridas en bombardeos aéreos y ataques de artillería del Ejército israelí en el Líbano, donde la violencia no se ha detenido pese a este armisticio.

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