Italia, Argentina y Panamá apoyan acciones de EU en Venezuela

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha considerado este sábado "legítimo" el ataque de Estados Unidos en Venezuela para defenderse del narcotráfico, aunque precisando que la intervención militar de un país extranjero no es "la vía" para acabar con una dictadura.

"El Gobierno cree que la acción militar exterior no es la vía a recorrer para poner fin a regímenes totalitarios pero al mismo tiempo considera legítima una intervención de naturaleza defensiva contra ataques híbridos a su propia seguridad, como en el caso de entidades estatales que alimentan y favorecen el narcotráfico", dijo en un comunicado.

Gobierno argentino valora "decisión y determinación" de Trump

El Gobierno argentino expresó este sábado su apoyo al ataque de Estados Unidos contra Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, y destacó la "decisión y determinación" demostradas por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

"El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto", señaló la Cancillería argentina en un comunicado.

El texto agregó que "Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional, y pongan fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario".

La Cancillería transmitió, además, la voluntad del Gobierno argentino de que Edmundo González Urrutia, el candidato opositor que compitió en las controvertidas elecciones presidenciales venezolanas de 2024, asuma la Presidencia y "pueda finalmente ejercer su mandato constitucional conforme a la voluntad popular expresada en las urnas y a las normas democráticas vigentes".

"La República Argentina reafirma a la comunidad internacional su firme compromiso y plena disposición para lograr, por todos los medios a su alcance, el pleno retorno de la institucionalidad, la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, velando en todo momento por la libertad, la dignidad humana y el bienestar del hermano pueblo venezolano", añadió el comunicado, que pidió también la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024 y acusado de terrorismo.

El mensaje de la Cancillería sigue a declaraciones del presidente Javier Milei en las que consideró que el ataque estadounidense deja "muy debilitado al régimen, que se empieza a resquebrajar" e instó a la asunción de González Urrutia.

El líder ultraderechista celebró este sábado el ataque mediante una publicación en X con el mensaje: "La libertad avanza. Viva la libertad carajo".

Trump informó que su país llevó a cabo hoy "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" e indicó que "su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, después de los bombardeos estadounidenses en varias partes del país suramericano, entre ellas Caracas.

Panamá dice González Urrutia es presidente electo de Venezuela

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó este sábado su "posición a favor del ensayo democrático" en Venezuela que dio un triunfo electoral al opositor Edmundo González Urrutia y abogó por una "transición" ordenada del poder en ese país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

"Ante los acontecimientos ocurridos esta madrugada en Venezuela, mi gobierno reitera nuestra posición a favor del ensayo democrático y en favor de la aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano, expresados de manera contundente en las urnas electorales, donde fue electo el ciudadano Edmundo González. Panamá será siempre solidaria con la paz y con un proceso de transición ordenado y legítimo", expresó Mulino en un mensaje en X.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos llevó a cabo este sábado "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y dijo haber capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes serán llevados a Nueva York donde serán juzgados en una corte federal por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

Mulino ha expresado varias veces en las últimas semanas su esperanza en que González Urrutia asuma el Gobierno de Venezuela, alegando que miles de actas electorales de los comicios del 28 de julio de 2024, que permanecen resguardadas en el Banco Nacional de Panamá, acreditan su victoria.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el oficialismo, proclamó la victoria de Nicolás Maduro como presidente reelegido en los comicios de julio de 2024, sin mostrar las actas electorales que lo acrediten.

"También dialogué con el presidente electo de Venezuela, don Edmundo González Urrutia, quien espero que asuma su cargo, dejando atrás años y años de una dictadura brutal, que hoy se encuentra en estado de completa descomposición", dijo el viernes Mulino durante una rendición de cuentas ante el Parlamento, al recordar su viaje a Noruega en diciembre pasado para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.