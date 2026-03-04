Jóvenes del COMEXI debaten impacto de bombardeos en Medio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- El Programa de

del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (

) realizó elen tiempo real de su Task Force sobre Seguridad Global. La sesión, transmitida en vivo por Instagram y posteriormente en X, se tituló "Escalada militar en: Crisis regional e impacto social" y se enfocó en los bombardeos combinados de Estados Unidos e Israel contray sus repercusiones regionales y globales.El panel fue moderado porde la Rosa, secretaria del. Participaron, maestro en Relaciones Internacionales por la UNAM y analista internacionalista, yDurán, asociado del COMEXI y especialista en política exterior estadounidense.En su primera intervención,advirtió quees "una zona históricamente conflictiva" y que lo ocurrido no es un hecho aislado. Señaló que la decisión anunciada el fin de semana por el presidenteforma parte de una estrategia que se viene posicionando desde antes de su administración. "Estamos viendo un cambio de régimen global, que pasamos de un sistema de reglas al regreso de la", dijo, al señalar que elretoma tensiones históricas.Elfue central en el análisis. Mayo recordó queamenazó con cerrar ely permitir sólo el paso de buques chinos, en un contexto dondecompra gran parte del crudo iraní. Afirmó que hoy se observa un giro en la postura estadounidense frente a la región.Navarro subrayó queha sido enfático en reivindicar el poder de Estados Unidos junto a sus "partners" y en presionar a aliados para alinearse a su visión. Mencionó además los efectos económicos inmediatos, con aumentos de entre 5% y 14% en ely caídas en bolsas regionales., por su parte, advirtió que en Asia elha aumentado casi 200%, lo que podría impactar primero en Europa. Señaló que en Alemania ya se debate permitir nuevamente el tránsito de gas ruso por Ucrania tras las complicaciones actuales de la zona y recordó el papel decomo actor clave en el mercado energético.Mayo agregó que uno de los primeros sectores golpeados es el logístico. Explicó que, para no hundirse solo, podría extender elalo al estrecho de Bab el-Mandeb, lo que obligaría a desviar rutas comerciales por África."Es unque empezó en el aire, perobusca pasarlo al mar pues sabe que tiene un mayor control allí", afirmó.Durante la transmisión, se mencionó una publicación deque señala queanaliza armar aen. Para, esa información sugiere que la ofensiva podría buscar alterar el equilibrio interno del régimen, aunque advirtió que un cambio político no se logra solo con bombardeos.Mayo destacó la complejidad del, con un líder supremo, el Consejo de Guardianes, la Guardia Revolucionaria y un ejército regular. Recordó que se trata de un país de 90 millones de habitantes y que una transición implicaría tener que asegurar la lealtad de múltiples estructuras de poder.En el plano europeo,mencionó que líderes como, presidente del Gobierno de, han calibrado su margen de maniobra frente a, mientras otras potencias con mayor presencia militar enfrentan riesgos más directos."Sabe que tiene un índice de popularidad medio bajo, y busca congraciarse con los nuevos votantes. Afortunadamente, también sabe queno es vital para sostener el", explicóEn la recta final,resumió el momento con una frase directa: "vivimos un". Advirtió que, si prevalece la lógica de lay la acción unilateral, otras potencias podrían replicar ese comportamiento. "Si no estás sobre la mesa, estás en el menú", añadió, al llamar a que países como México encuentren la manera de hacer escuchar su voz.Navarro cerró con un llamado a losa involucrarse en la discusión, al señalar que los efectos de esta escalada impactarán los mercados laborales y económicos en los próximos años.