Keiko Fujimori enfrenta críticas por promesas de mano dura en Perú

LIMA (AP) — La reiterada promesa de la candidata Keiko Fujimori de gestionar con mano dura la creciente criminalidad en Perú recibió duros cuestionamientos de sus rivales a poco más de dos semanas de la elección presidencial en el país andino.

Fujimori, la hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori y quien busca por cuarta vez la presidencia, lidera los sondeos junto con el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, en medio de una campaña en la que participan otros 33 candidatos y en el que el tema de las extorsiones y el crimen domina el debate. Las elecciones generales serán el 12 de abril y, en el caso de la presidencial, las encuestas indican que seguramente habrá una segunda vuelta.

"Cuando falta el orden, la corrupción avanza, lo vemos en la gran obra, pero también en las trabas burocráticas que enfrentan los ciudadanos, en las extorsiones a los comerciantes y transportistas, en los medicamentos que no llegan a los pacientes", planteó la derechista Fujimori durante un debate realizado la noche del miércoles.

La candidata dijo que en 25 años --desde que su padre, el fallecido Alberto Fujimori (1990-2000), dejó el poder— los gobiernos no han hecho "absolutamente nada". Se quejó de haber estado procesada por un juicio archivado por el Tribunal Constitucional por un delito —lavado en "receptación patrimonial"— que no estaba castigado antes de noviembre de 2016, cuando ocurrieron los hechos.

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En un suceso nunca antes visto, Perú suma 35 candidatos presidenciales y los que no saben por quién votar, o votarán blanco o nulo son el porcentaje más grande del país, incluso por encima de Fujimori y López Aliaga. Ante tal cantidad de candidatos, los debates presidenciales se prolongarán hasta la última semana de marzo.

Keiko Fujimori, de 50 años y quien fue primera dama durante el gobierno de su padre, no pudo evitar que sus rivales le recordaran el papel de su partido Fuerza Popular en la década de inestabilidad que vive Perú con ocho presidentes.

"Al Perú usted lo ha detenido, una década perdida 2016 al 2026, todo por su pataleta de no aceptar su derrota", le dijo el candidato Mesías Guevara, del centrista Partido Morado.

"Han hecho mucho daño señora...usted gobierna desde el Congreso, este gobierno y el anterior son sus gobiernos", le dijo, por su parte, el candidato Jorge Nieto, del partido centrista Buen Gobierno.

El partido de Fujimori, junto a otros grupos, fue clave en empujar a la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y en votar por la destitución de casi todos los gobernantes posteriores, incluidos Martín Vizcarra (2018-2020), Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025). A esta última la protegieron de siete pedidos de remoción, pero cuando su popularidad llegó a 3%, votaron por su vacancia.

Varios candidatos llamaron "pacto mafioso" a los partidos que desde el Parlamento —incluidos los grupos de Fujimori y López Aliaga — aprobaron una serie de leyes, llamadas "procrimen", que, según los expertos, han favorecido a los delincuentes en medio del incremento de los asesinatos y extorsiones.

Esas normas eliminan la detención preliminar en casos sin flagrancia, impiden procesar a partidos políticos como grupos criminales, elevan los requisitos para confiscar bienes a grupos delictivos y dificultan la colaboración eficaz y los allanamientos.

"Que el pacto mafioso que gobierna desde el congreso no viva de tu muerte, miedo y dolor, ellos han dado las leyes procrimen", dijo Guevara.

Fujimori ha señalado que esas leyes criticadas buscan que los juicios sean más rápidos, céleres y justos. Añadió que en su gestión usará jueces sin rostro para juzgar a los criminales, como ocurrió en el gobierno de su padre, y que los presos trabajarán en las cárceles para ganar su alimentación.

"Como lideresa del partido más grande de nuestro país, como peruana y como la hija del mejor presidente que ha tenido nuestro país, me voy a enfocar en recuperar el orden y en que todos progresemos", dijo Fujimori.