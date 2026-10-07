Kenia confirma caso de ébola

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Nairobi, Kenia.- Un keniano que estuvo viviendo en la República Democrática del Congo antes de regresar a Nairobi el fin de semana se convirtió en el primer caso confirmado de ébola en Kenia y la primera muerte del país por la enfermedad, dijeron las autoridades el martes, lo que desencadenó urgentes esfuerzos de rastreo de contactos para tratar de contener la propagación del virus.

El hombre vivió en el Congo los últimos siete años y se enfermó hace un mes. Fue atendido en varios hospitales antes de viajar por carretera a Kampala, Uganda, donde abordó un vuelo a la capital keniana, llegando el sábado por la tarde, dijo el ministro de Salud, Aden Duale.

Las autoridades sanitarias en Kenia han puesto los puntos fronterizos del país en máxima alerta y están vigilando la posible aparición de casos adicionales.

Duale dijo que el hombre fue aislado y atendido en el Hospital de Nairobi, donde dio positivo al virus del ébola y murió a última hora del lunes.

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El ébola es altamente contagioso y se propaga en la población humana a través del contacto con fluidos corporales como vómito, sangre o semen, y con superficies y materiales contaminados como ropa de cama y prendas de vestir.

El brote actual fue declarado a mediados de mayo, meses después de que estuvo propagando en una parte remota del este del Congo. Se han registrado al menos 8,400 casos, incluidos más de 4,000 muertos, según datos del gobierno, lo que lo convierte a este brote en el de más rápido crecimiento en la historia.

Kenia es el cuarto país en registrar un caso de ébola en el brote actual, que fue declarado en el este del Congo a mediados de mayo. Uganda registró 20 casos y Francia uno. Antes de que Kenia informara de su caso, no había habido casos activos fuera del Congo desde que Uganda declaró terminado su brote a finales de agosto.

El ministro dijo que se habían identificado 28 contactos del hombre que regresó el sábado, incluidos familiares y trabajadores de la salud que atendieron al paciente. Se estaba rastreando a otros 23 pasajeros del vuelo y cuatro miembros de la tripulación, que viajaron en el mismo avión desde Uganda.

Los contactos permanecerán en aislamiento durante 21 días y serán datos de alta después de dar negativo en la prueba del virus, dijo el director general del ministerio, el doctor Patrick Amoth.