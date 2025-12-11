Kilmar Ábrego García liberado tras orden judicial en Pensilvania

PHILIPSBURG, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Kilmar Ábrego García fue liberado de un centro de detención migratorio en Pensilvania después de la orden que emitió una jueza federal el jueves, informó la oficina de su abogado.

El abogado de Ábrego García confirmó su liberación poco antes de las 5 de la tarde del jueves, y dijo a The Associated Press que su cliente planea regresar a Maryland, donde tiene una esposa e hijo estadounidenses y donde ha vivido durante años después de haber llegado sin autorización legal al país durante su adolescencia. El abogado Simon Sandoval-Moshenberg dijo que no está seguro de lo que vendrá después, pero está preparado para defender a su cliente contra futuros esfuerzos de deportación.

La jueza federal Paula Xinis en Maryland le ordenó horas antes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) que liberara a Ábrego García de inmediato, escribiendo que su detención por parte de las autoridades federales a su regreso al país carecía de fundamento legal. La jueza dio a los fiscales hasta las 5 de la tarde para responder formalmente a la orden de liberación.

El fallo representa una gran victoria para el inmigrante salvadoreño, cuya deportación indebida a una prisión en El Salvador lo convirtió en un punto de conflicto en la batida migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.

"Por esta razón, el Tribunal concede la petición de Ábrego García para su liberación inmediata de la custodia de ICE", escribió la jueza.

Ábrego García había permanecido detenido en el Centro de Procesamiento Moshannon Valley, a unos 185 kilómetros (115 millas) al noreste de Pittsburgh.

" El gobierno todavía tiene muchas herramientas en su caja, muchos trucos bajo la manga", dijo Sandoval-Moshenberg, agregando que espera plenamente que el gobierno tome nuevamente medidas para deportar a su cliente. "Estaremos allí para luchar y asegurarnos de que haya un juicio justo".

El Departamento de Seguridad Nacional criticó duramente la decisión de la jueza y prometió apelar el fallo, al que calificó de "activismo judicial descarado" por parte de una jueza nombrada durante la presidencia de Barack Obama.

"Esta orden carece de cualquier base legal válida, y continuaremos luchando con uñas y dientes en los tribunales", declaró Tricia McLaughlin, la subsecretaria del departamento.

Sandoval-Moshenberg dijo que la jueza dejó en claro que el gobierno no puede detener a alguien indefinidamente sin autoridad legal y que su cliente "ha soportado más de lo que cualquiera debería tener que soportar".

Un juez de inmigración dictaminó en 2019 que no Ábrego García podía ser deportado a El Salvador porque enfrentaba peligro de una pandilla que había atacado a su familia. Cuando fue deportado por error allí en marzo, su caso se convirtió en causa para aquellos que se oponen a la represión migraotira de Trump.

Un tribunal ordenó posteriormente su regreso a Estados Unidos. Dado que no podía ser deportado a El Salvador, el ICE ha estado buscando deportarlo a una serie de países africanos. Su demanda en el tribunal federal afirma que el gobierno federal está utilizando ilegalmente el proceso de deportación para castigar a Ábrego García por la vergüenza del gobierno al deportarlo por error.

En su orden de liberación de Ábrego García, Xinis escribió que las autoridades federales "no solo obstruyeron ... sino que engañaron activamente al tribunal". La referencia se hizo a la lista sucesiva de cuatro países africanos a los que los funcionarios habían intentado trasladar a Ábrego García y presentaron afirmaciones de que Costa Rica había rescindido su oferta de aceptarlo, lo cual era falso.

"Pero Costa Rica nunca vaciló en su compromiso de recibir a Ábrego García, al igual que Ábrego García nunca vaciló en su compromiso de reasentarse allí", escribió la jueza.

Xinis también desestimó los argumentos del gobierno federal de que el tribunal no tenía jurisdicción para dictaminar sobre una orden final de deportación, señalando que dicha orden no había sido presentada.

Mientras tanto, en una acción separada en el tribunal de inmigración, Ábrego García está solicitando reabrir su caso de inmigración para buscar asilo en Estados Unidos.

Además, Ábrego García enfrenta cargos criminales en el tribunal federal en Tennessee, donde se ha declarado inocente de tráfico de personas. Ha presentado una moción para desestimar los cargos, alegando que la acusación es vengativa. Su abogado defensor en Tennessee, Sean Hecker, se negó a comentar.

Un juez ha ordenado que se celebre una audiencia probatoria sobre la moción después de encontrar previamente algunas pruebas de que la acusación contra Ábrego García "puede ser vengativa". El juez dijo que muchas declaraciones de funcionarios de la administración Trump "generan preocupación", incluyendo una declaración del subsecretario de justicia Todd Blanche que parecía sugerir que el Departamento de Justicia acusó a Ábrego García porque ganó su caso de deportación indebida.