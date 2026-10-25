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Kim Jong Un visita China

Por AP

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Kim Jong Un visita China
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      Seúl, Corea del Sur.- El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, visitó China el sábado, inaugurando un nuevo puente que conecta a ambos países y señaló que espera ampliar la cooperación con su poderoso vecino.

      La visita de Kim a China es su último movimiento en una política exterior cada vez más asertiva, mientras busca alinear a Pyongyang con Beijing y Moscú en un frente unido contra Estados Unidos bajo lo que él describe como una "nueva Guerra Fría". Es su primera visita en un año.

      Kim llegó a la ciudad fronteriza china de Dandong el sábado tras cruzar el puente recién inaugurado entre ambos países, de acuerdo con el Ministerio de Unificación de Corea del Sur, que se encarga de los asuntos relacionados con el Norte, y la agencia noticiosa oficial china, Xinhua.

      Kim se reunió con Wang Huning, miembro del Comité Permanente del Partido Comunista de China. Juntos recorrieron una fábrica de automóviles y prometieron fortalecer la relación bilateral.

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      Kim manifestó que su país "está listo para trabajar con China para llevar adelante su amistad histórica y ampliar la cooperación práctica, dando así beneficios tangibles a los pueblos de ambos países", informó Xinhua.

      Wang acompañó después a Kim al puente para despedirlo, de acuerdo con la agencia.

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