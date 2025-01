Tribu en Dakota del Sur levanta veto a Kristi Noem

FLANDREAU, Dakota del Sur, EE.UU. (AP) — Una tribu en Dakota del Sur levantó la prohibición a ingresar a sus territorios que había dictado contra la gobernadora Kristi Noem, justo días antes de que la republicana se presentara ante un comité del Senado sobre su nominación para dirigir una de las agencias más grandes del gobierno federal.

Noem fue excluida de entrar a una amplia zona de tierras tribales en Dakota del Sur a principios del año pasado después de hacer comentarios públicos en que acusó a líderes tribales de favorecer a cárteles de drogas en sus reservas.

La tribu Flandreau Santee Sioux, una de las nueve tribus del estado, emitió un comunicado el miércoles disolviendo su orden que prohibía a Noem pisar sus tierras y para prestar apoyo a su nominación por el presidente electo Donald Trump como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional.

"La gobernadora nos ofreció una disculpa por el malentendido, que fue exacerbado por la desinformación", dice el comunicado de prensa de la tribu. "Desde nuestra primera reunión, la gobernadora nos ha demostrado que está comprometida con la protección de la gente de Dakota del Sur, incluyendo a los ciudadanos de las nueve Naciones Tribales, que comparten fronteras con el estado".

La tribu Flandreau Santee Sioux no estuvo sola en el destierro formal de Noem el año pasado. The Associated Press dejó mensajes el miércoles con las otras ocho tribus del estado para buscar información sobre el estatus de Noem en sus tierras.

Noem es la nominada de Trump para dirigir la agencia que será integral para su promesa de asegurar la frontera y llevar a cabo una operación masiva de deportación, y ella se presentará ante el Comité del Senado sobre Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales el viernes. Su audiencia estaba inicialmente programada para el miércoles.