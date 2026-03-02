La guerra se amplía a milicias con apoyo iraní mientras aviones de Israel y EEUU golpean Irán

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — La guerra en Oriente Medio se intensificó aún más el lunes mientras Israel y Estados Unidos atacaban a Irán, y Teherán y sus milicias aliadas contraatacaron contra Israel, los estados árabes del Golfo y objetivos críticos para la producción mundial de petróleo y gas natural.

La intensidad de los ataques, la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y la falta de cualquier plan de salida aparente sentaron las bases para un conflicto prolongado con consecuencias de gran alcance. Refugios de Oriente Medio usualmente tranquilos como Dubái han sido atacados; cientos de miles de pasajeros de aerolíneas están varados en todo el mundo; los precios del petróleo se han disparado y aliados de Estados Unidos han prometido ayudar a detener los misiles y drones iraníes.

Irán ha estado amenazando desde hace tiempo que, si era atacado, arrastraría a la región a una guerra total, incluyendo Israel, los estados árabes del Golfo y el flujo de petróleo mundial. Todo esto fue asaltado el lunes.

El caos del conflicto se hizo evidente cuando el Ejército estadounidense dijo que Kuwait había "derribado por error" tres aviones F15E Strike Eagles durante una misión de combate mientras Irán atacaba con aeronaves, misiles balísticos y drones. El Comando Central estadounidense indicó que los seis tripulantes se eyectaron con seguridad y están en condición estable.

Mientras tanto, el estado del Golfo de Qatar declaró que su fuerza aérea había derribado dos bombarderos Sukhoi Su-24 iraníes.

Israel y Estados Unidos bombardearon emplazamientos de misiles iraníes y atacaron su Armada, afirmando que habían destruido su cuartel general y varios buques de guerra. Mientras varios ataques aéreos alcanzaban Teherán, el principal funcionario de seguridad, Ali Larijani, prometió desafiante en X: "no negociaremos con Estados Unidos".

El número de muertos aumentó en todos los bandos. La Media Luna Roja Iraní reportó que la campaña estadounidense e israelí ha matado al menos a 555 personas. En Israel, donde varios lugares han sido alcanzados por misiles iraníes, 11 personas han muerto. El grupo armado libanés Hezbollah también atacó a Israel, que respondió con ataques contra Líbano, matando a más de dos docenas de personas. Mientras tanto, cuatro soldados estadounidenses han perdido la vida y se informó de tres muertos en Emiratos Árabes Unidos y uno en Kuwait y otro en Bahréin.

En Ciudad Kuwait, fuego y humo se elevaban desde el interior del complejo de la embajada estadounidense no mucho después de que Washington emitiera una advertencia a sus ciudadanos para que se pusieran a cubierto y se mantuvieran alejados del complejo. No hubo reportes de daños o víctimas.

Irán amplía los ataques a la infraestructura petrolera regional

Con los mercados mundiales ya sacudidos por los combates, QatarEnergy anunció que detendría su producción de gas natural licuado, sacando del mercado a uno de los principales proveedores del mundo. No dio un cronograma para restablecer su producción. Los precios del gas natural en Europa se dispararon un 40% en respuesta.

Mientras tanto la refinería saudí Ras Tanura fue atacada por drones, que fueron derribados por las defensas, según dijo un portavoz militar a través de la agencia estatal Saudi Press Agency. La instalación tiene una capacidad de más de medio millón de barriles de crudo al día.

Un dron también atacó un petrolero en el golfo de Omán, matando a un marino, señaló el sultanato, mientras escombros cayeron sobre una refinería de crudo en Kuwait.

Varios barcos también han sido atacados en el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo que se comercia y donde Irán ha amenazado con ataques.

"El ataque a la refinería de Ras Tanura de Arabia Saudí marca una escalada significativa, con la infraestructura energética del Golfo ahora claramente en la mira de Irán", apuntó Torbjorn Soltvedt, analista de la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft. "Se avecina un período prolongado de incertidumbre".

La región también es un centro de viajes aéreos y miles de pasajeros han quedado varados en todo el mundo mientras las aerolíneas con base en el Golfo suspendían vuelos. Las aerolíneas de largo recorrido Etihad y Emirates reanudaron vuelos limitados el lunes.

Irán dice que un sitio nuclear fue atacado

Reza Najafi, embajador iraní ante la agencia nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, dijo a periodistas que hubo ataques aéreos contra el centro de enriquecimiento nuclear iraní de Natanz el domingo.

"Su justificación de que Irán quiere desarrollar armas nucleares es simplemente una gran mentira", aseguró.

Israel y Estados Unidos no han reconocido ataques en el lugar, que fuerzas estadounidenses bombardearon en la guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio. Israel ha dicho que está apuntando al "liderazgo y la infraestructura nuclear".

Irán ha dicho que no ha enriquecido uranio desde junio, aunque ha mantenido su derecho a hacerlo e insiste en que su programa nuclear es enteramente pacífico.

El medio de noticias gubernamental iraní reportó el lunes que el Palacio de Golestán de Teherán, un sitio patrimonial inscrito por la UNESCO, fue dañado en ataques estadounidenses-israelíes el domingo

Hezbollah dispara contra Israel, lo que provoca una respuesta masiva

Hezbollah anunció que había disparado misiles desde Líbano hacia Israel a primera hora del lunes en respuesta a la muerte de Jamenei y a "repetidas agresiones israelíes". Fue la primera vez en más de un año que el grupo se atribuye un ataque. No hubo reportes de heridos ni de daños.

Israel respondió con ataques contra Líbano, que mataron al menos a 31 personas e hiriendo a otras 149, según el Ministerio de Salud de Líbano. Periodistas de The Associated Press en Beirut se despertaron sobresaltados por fuertes explosiones que sacudieron edificios y rompieron ventanas.

El teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor del ejército israelí, aseveró que el ejército no terminaría su ofensiva contra Hezbollah "antes de que la amenaza desde Líbano sea eliminada" .

"Terminaremos esta campaña no sólo con un golpe a Irán, sino con un golpe devastador a Hezbollah", afirmó.

Los servicios de rescate en Israel informaron que varios lugares han sido alcanzados por misiles iraníes, incluidos Jerusalén y una sinagoga en Beit Shemesh. En total, 11 personas han muerto.

Los aliados de Irán eran una gran preocupación para funcionarios estadounidenses e israelíes antes de los ataques del fin de semana.

La milicia chií iraquí Saraya Awliya al-Dam se atribuyó el lunes un ataque con dron dirigido contra tropas estadounidenses en el aeropuerto de la capital iraquí, Bagdad. Se atribuyó otro ataque con dron el domingo contra una base aérea estadounidense en el norte de Irak.

No se vislumbra un final para la campaña estadounidense-israelí

El ejército de Estados Unidos expresó que bombarderos furtivos B-2 atacaron las instalaciones de misiles balísticos de Irán con bombas de 2.000 libras. El presidente estadounidense Donald Trump indicó en redes sociales que nueve buques de guerra iraníes habían sido hundidos y que el cuartel general de la Marina iraní había quedado "en gran medida destruido".

El secretario de Defensa Pete Hegseth expresó el lunes que Estados Unidos no está involucrado en un esfuerzo de construcción nacional en Irán, y que hay una misión clara. "Esto no es Irak. Esto no es interminable", insistió Hegseth.

No dio detalles cuando se le preguntó sobre los objetivos finales de la operación, cuánto podría durar o cómo se vería el éxito, diciendo que hacerlo pondría en desventaja a las fuerzas estadounidenses.

No está completamente claro cuáles son los objetivos de Estados Unidos. Al anunciar los ataques iniciales, Trump se refirió a la amenaza que representan los programas nuclear y de misiles de Irán. Pero también enumeró varios agravios que se remontan a la Revolución Islámica de 1979 e instó a los iraníes a "tomar el control" de su gobierno. Aún no ha habido señales de ningún levantamiento de ese tipo.

Sin embargo, el mandatario norteamericano también ha señalado que estaría abierto al diálogo con el nuevo liderazgo de Irán, que podría ser elegido pronto.

Como indicio de que el conflicto podría arrastrar a otras naciones, Reino Unido, Francia y Alemania manifestaron el domingo que estaban listos para trabajar con Estados Unidos para ayudar a detener los ataques de Irán.

A primera hora del lunes, Chipre dijo que un dron no tripulado "causó daños limitados" cuando impactó una base aérea británica allí.

Las calles de Teherán están desiertas

Las calles de Teherán están en gran medida desiertas, ya que la gente ha buscado cobijo durante los ataques aéreos. La fuerza paramilitar Basij, que ha desempeñado un papel central en la represión de protestas recientes, instaló puestos de control por toda la ciudad, según testigos.

En la ciudad iraní septentrional de Babol, un estudiante que habló de forma anónima por temor a represalias dijo a la AP que la policía antidisturbios armada estaba en las calles la noche del sábado y hasta las primeras horas del domingo tras la muerte de Jamenei.

"No sabemos si estar felices por la eliminación de los criminales que nos oprimen o permanecer en silencio ante la guerra de Estados Unidos e Israel contra el país y sus intereses y el terror que está ocurriendo", dijo.