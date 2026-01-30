La Habana lucha contra crisis energética y apagones

LA HABANA (AP) — La corresponsal de The Associated Press para el Caribe, Dánica Coto, regresó a Cuba a finales de enero, más de tres años después de su última visita a la isla.

El paisaje y las vidas en Cuba son ahora muy diferentes, y se anticipan más cambios, ya que las consecuencias del ataque de Estados Unidos a Venezuela, el aliado más fuerte de Cuba, aún no se han sentido del todo.

Esta es una entrevista de Coto con la editora de la AP Laura Martínez.

¿Cómo ha cambiado Cuba desde tu última visita?

Me sorprende la cantidad de basura que se acumula en las esquinas de los lugares turísticos populares, y por el ocasional cubano que, vistiendo ropa impecablemente planchada, rebusca en ella. Observé a un hombre bien arreglado que se metió en un montón de basura empapada, agarró un pequeño contenedor de plástico, buscó su tapa y se alejó con su hallazgo.

El combustible es difícil de conseguir, y el equipo, incluidos tractores y camiones de basura, se está descomponiendo, con cuadrillas incapaces de encontrar las piezas de repuesto necesarias.

También he notado que la hermosa arquitectura de La Habana se está desmoronando más que nunca. Las fachadas que alguna vez fueron brillantes, desde el barroco hasta el art nouveau, se están reduciendo lentamente a escombros en algunas áreas.

Por la noche, el horizonte está ahora mayormente negro, con apagones crónicos, programados y no programados, sumiendo a la capital y más allá en la oscuridad.

Por otro lado, me sorprendió gratamente ver a un puñado de dueños de perros en La Habana. Vi a cubanos despertarse temprano para pasear a perros bien cuidados, con los más pequeños luciendo camisetas para protegerlos de una ola de frío a finales de enero.

¿Qué es lo que más te ha impactado?

Son las cosas más pequeñas las que revelan más. El hotel mejorado donde me hospedo corta servilletas endebles por la mitad para ahorrar recursos y ocasionalmente ofrece pequeñas porciones de mantequilla cuando está disponible.

Por otro lado, no es raro que los edificios de oficinas en La Habana carezcan de papel higiénico y que el agua se corte a media tarde.

Un número creciente de cubanos está recurriendo a la leña y al carbón para poder cocinar, porque no sólo son comunes los cortes de energía, sino que el gas natural no siempre está disponible, y muchos no pueden adquirir paneles solares.

El combustible y el gas natural son tan escasos a veces que un grupo de personas que vive en la ciudad ha instalado una chimenea improvisada fuera de su edificio para cocinar alimentos.

También he visto a personas reorganizar sus horarios a fin de hacer una fila por varias horas para comprar gasolina. También he observado a personas aglomeradas fuera de los bancos, y algunos cubanos me afirmaron que hay un déficit de efectivo.

Los cubanos también me han dicho que han visto un aumento en la interrupción de las comunicaciones, lo que dificulta llamar a las personas o navegar en línea.

¿Cómo están los cubanos tras el ataque de EEUU a Venezuela?

Están en modo de autosuficiencia. Los cubanos tienen un espíritu fuerte, y muchos vivieron el llamado Período Especial, una depresión económica que golpeó en la década de 1990 tras el colapso de la Unión Soviética. Ese período se alivió cuando Venezuela, bajo el expresidente Hugo Chávez, se convirtió en un aliado.

Incluso antes que Estados Unidos atacara Venezuela, Cuba estaba luchando con apagones severos, aumento de precios y escasez de bienes básicos.

Los expertos señalan que una interrupción en los envíos de petróleo desde Venezuela y ahora México podría desatar una crisis potencialmente catastrófica, en especial desde que el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva el jueves que impondrá un arancel a cualquier bien de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.

En general, muchos cubanos que he entrevistado han restado importancia a lo que podría ser una inminente catástrofe, y los expertos advierten que el gobierno de Trump busca provocar un levantamiento popular con la esperanza de que se establezca un nuevo gobierno. Pero los cubanos han dicho que no se dejarán manipular por fuerzas externas.

Mientras tanto, algunos se están preparando, aunque dudan que se avecine una invasión. Aquellos que pueden permitírselo están instalando paneles solares, y otros están cultivando sus propios productos.

¿Qué sigue para Cuba?

Es difícil decirlo. El gobierno de Estados Unidos está intensificando su retórica, con Trump afirmando que Cuba está fracasando, y el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau afirmó recientemente que el "régimen de Castro está tambaleándose... después de 67 años de una revolución fallida".

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ha dicho que el gobierno de Estados Unidos busca "la oportunidad de un cambio en la dinámica. Ese es un país que ha estado atrasado. No tiene una economía funcional".

Bajo Trump, el gobierno una vez más designó a Cuba como un Estado patrocinador del terrorismo.

Por ahora, el gobierno cubano no ha cedido ni ha cambiado su discurso desafiante. Los cubanos siguen con sus asuntos al tiempo que denuncian el embargo de Estados Unidos y tratan de encontrar formas de subsistir.

El lema "¡Patria o muerte, venceremos!" aún resuena claramente en Cuba.