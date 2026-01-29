La transición en Venezuela llevará tiempo: Rubio

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este miércoles que el objetivo último de la Administración de Donald Trump es lograr una "Venezuela democrática", avisó que la transición llevará tiempo y abrió la puerta en el proceso a la líder opositora María Corina Machado.

El jefe de la diplomacia estadounidense compareció ante el Senado para detallar los planes del Gobierno con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro del pasado 3 de enero.

Durante su intervención ante el Comité de Exteriores de la Cámara Alta, Rubio recalcó que las transiciones democráticas -poniendo como ejemplo la española- "llevan tiempo", y dijo que ahora no puede dar "un plazo exacto" para los próximos pasos.

La Administración de Trump sostiene mantiene un tutelaje sobre el Gobierno de Rodríguez, que por ahora se está plegando a todas sus exigencias, aunque la presidenta encargada declaró esta semana que ya no aceptará más órdenes del exterior.

El secretario de Estado declaró ante los senadores que Washington no está planeando ningún nuevo ataque militar sobre Venezuela, pero advirtió que Trump se reserva el uso de la fuerza si Rodríguez se desvía del camino trazado por la Casa Blanca.

"Les puedo asegurar con total certeza que no estamos preparando, ni tenemos la intención ni esperamos tener que tomar ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento", subrayó Rubio.

Se creó un "mecanismo temporal" por el que Venezuela puede vender al mercado internacional petróleo sancionado por Estados Unidos y así recibir ingresos que permitan al Gobierno seguir operando, explicó el funcionario.

Esos ingresos, depositados en una cuenta en Catar, país mediador de conflictos, están "supervisados" por Estados Unidos para garantizar que "beneficien al pueblo venezolano y no al régimen anterior", justificó Rubio.