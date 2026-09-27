Lavrov aboga por Cuba y Nicolás Maduro

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Naciones Unidas.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, demandó este sábado la "pronta liberación" del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el levantamiento del bloqueo a Cuba, y proclamó que ha llegado el momento de que Palestina disponga de su propio Estado.

"Insistimos en la pronta liberación del líder venezolano y su esposa, y la no repetición de dichos excesos en un futuro", dijo Lavrov al intervenir en la 81.ª sesión de la Asamblea General de la ONU.

Subrayó que lo ocurrido a principios de este año supone "una violación de cualquier norma, incluido las normas de la moral", lo que incluye el encarcelamiento de Maduro sin juicio de por medio, y resaltó que "el derecho internacional" defiende "la inmunidad e inviolabilidad de los altos cargos del Estado".

Lavrov, cuyo país ha sido durante años un estrecho aliado tanto de Venezuela como de Cuba, destacó que es necesario adoptar medidas para solventar la "desesperada situación humanitaria" en la isla y recordó que el régimen castrista es objeto de "una presión sin precedentes por parte del vecino del norte".

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Por todo ello, llamó desde la tribuna de Naciones Unidas a "levantar el bloqueo marítimo a la Isla de la Libertad y todas las restricciones al comercio con Cuba, y excluir al país de la largamente odiosa lista de Estados que patrocinan el terrorismo".

En cuanto al conflicto palestino, subrayó que Rusia "está convencida de que llegó la hora de solucionar el principal problema de Oriente Medio: garantizar un Estado al pueblo palestino sobre la base de las numerosas decisiones de la ONU".

Denunció que hace casi un año el Consejo de Seguridad, a propuesta de EU, aprobó un plan de paz para Gaza, pero allí "siguen muriendo ancianos, mujeres y niños".