Les Wexner niega conocimiento de crímenes de Jeffrey Epstein en Ohio

NEW ALBANY, Ohio, EE.UU. (AP) — El multimillonario detrás del imperio minorista que en su día cubrió centros comerciales con nombres como Victoria's Secret y Abercrombie & Fitch les está diciendo a congresistas que fue "engañado por un estafador de talla mundial" — su cercano asesor financiero Jeffrey Epstein. Les Wexner también niega haber sabido de los crímenes del delincuente sexual o haber participado en los abusos de Epstein contra niñas y mujeres jóvenes.

"Fui ingenuo, tonto y crédulo al depositar cualquier confianza en Jeffrey Epstein. Era un estafador. Y aunque me engañó, no he hecho nada malo y no tengo nada que ocultar", afirmó Wexner, fundador retirado de L Brands, de 88 años, en un comunicado presentado al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes antes de su entrevista el miércoles.

Los demócratas lo habían citado después de que la más reciente divulgación de documentos del Departamento de Justicia sobre Epstein planteara nuevas preguntas sobre la relación de Wexner con el financiero bien conectado.

En una medida inusual, los legisladores viajaron a la casa de Wexner en New Albany, Ohio, para la entrevista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Wexner se describió en su comunicado como filántropo, impulsor de la comunidad y abuelo que siempre se esforzó "por vivir mi vida de manera ética, en línea con mi brújula moral". Señaló que estaba ansioso "por aclarar los hechos" sobre sus vínculos con Epstein y disipar "declaraciones escandalosas y falsas y rumores hirientes, insinuaciones y especulaciones".

Como uno de los examigos más prominentes de Epstein, Wexner ha pasado años dando explicaciones por su asociación de décadas. En documentos judiciales, Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein, afirmó que Wexner era uno de los hombres a los que Epstein la traficó.

Wexner ha negado cualquier conocimiento o participación en los delitos de Epstein y sostiene que nunca conoció a Giuffre. Les dijo a inversionistas de L Brands en 2019 que le avergonzaba haber tenido asociación con alguien "tan enfermo, tan astuto, tan depravado".

Wexner nunca ha sido acusado de ningún delito en relación con Epstein.

El nombre de Wexner aparece más de 1.000 veces en los archivos de Epstein, algo que según su portavoz no es inusual dada su prolongada relación. Los documentos arrojan luz sobre su vínculo con Epstein, que terminó de forma amarga después de que Wexner y su esposa, Abigail, se enteraron de que Epstein les había estado robando.

Relación y poder notarial otorgado a Jeffrey Epstein

Epstein conoció por primera vez a Wexner a través de un socio comercial alrededor de 1986.

Fue un momento oportuno para las finanzas de Wexner. El empresario de Ohio había convertido una sola tienda Limited en Columbus en un conjunto de marcas emblemáticas de los centros comerciales de los años 80: The Limited, Limited Express, Lane Bryant y Victoria´s Secret. Después vendrían Abercrombie & Fitch, Lerner, White Barn Candle Co. y otras.

En un par de años, Wexner había entregado a Epstein la gestión de su vasta fortuna. En 1991 le otorgó a su entonces asociado de confianza un poder notarial, lo que permitió a Epstein hacer inversiones y cerrar acuerdos comerciales, además de comprar propiedades y ayudar a desarrollar lo que se convertiría en la extensa finca de los Wexner en New Albany, según muestran los documentos.

Epstein tenía "un juicio excelente y estándares inusualmente altos", le dijo Wexner a Vanity Fair en una entrevista de 2003, y era "siempre un amigo de lo más leal".

Epstein recuerda "cosas de pandilla"

En uno de los documentos divulgados recientemente, Epstein se envió a sí mismo notas toscas sobre Wexner en las que decía: "nunca jamás hice nada sin informar a les" y "nunca lo abandonaría". Otro documento, aparentemente un borrador de carta a Wexner, decía que ambos "tuvieron ´cosas de pandilla´ durante más de 15 años" y que estaban endeudados mutuamente: Wexner ayudó a hacer rico a Epstein y Epstein ayudó a hacer más rico a Wexner.

Un portavoz de Wexner dijo que él nunca recibió la carta.

"Parece que Epstein estaba furioso porque el señor Wexner se negó a reunirse con él años después de que el señor Wexner despidiera a Epstein y cortara todo vínculo con él tras descubrir el robo y la conducta delictiva de Epstein", manifestó el portavoz, Tom Davies. "El borrador parece encajar en un patrón de afirmaciones falsas, disparatadas y delirantes hechas por Epstein en intentos desesperados por perpetuar sus mentiras y justificar su mala conducta".

Ruptura y consecuencias legales

Wexner no reveló públicamente hasta después del arresto de Epstein por cargos federales de tráfico sexual en julio de 2019 que había roto su relación. En una carta de la Fundación Wexner ese agosto, indicó que eso ocurrió en 2007. Pero los registros divulgados recientemente por el Departamento de Justicia muestran que ambos estuvieron en contacto después de esa fecha.

Wexner le envió un correo electrónico a Epstein el 26 de junio de 2008, después de que se anunciara un acuerdo de culpabilidad que le exigiría cumplir 18 meses en una cárcel de Florida por un cargo estatal de solicitar prostitución a una menor, para evitar un procesamiento federal. Al final cumplió 13 meses.

"Abigail me contó el resultado... lo único que puedo decir es que lo siento. Violaste tu propia regla número 1... siempre ten cuidado", escribió Wexner. Epstein respondió: "sin excusa".

Davies dijo que la fecha de 2007 que Wexner citó en 2019 se refería a despedir a Epstein como asesor financiero, revocar su poder notarial y eliminar su nombre de las cuentas bancarias de Wexner.

Wexner también afirmó en la carta de 2019 que Epstein se había apropiado indebidamente de "sumas enormes" de su fortuna y la de su familia mientras supervisaba sus finanzas. Un memorando de investigación de la más reciente divulgación de documentos señala que los abogados de Wexner les dijeron a los investigadores en 2008 que Epstein le había devuelto 100 millones de dólares, probablemente solo una parte de lo que robó.

Los documentos envalentonaron a sobrevivientes de agresión sexual de maneras que han incrementado la presión sobre Wexner.

La sobreviviente de Epstein Maria Farmer ha dicho que se sintió reivindicada por un informe del FBI con partes tachadas incluido en los documentos, que confirma que ella presentó una de las primeras denuncias contra Epstein.

Aunque la denuncia reportó que él poseía fotos desnudas de niñas menores de edad, los registros han atraído nueva atención hacia el estremecedor relato de un presunto encuentro sexual que, según ella, le fue impuesto por Epstein y Ghislaine Maxwell en el verano de 1996 en la casa de Epstein en New Albany. La vivienda estaba a aproximadamente 800 metros (media milla) de la casa de los Wexner. Los Wexner han dicho que nunca habían oído nada sobre el relato de Farmer acerca del delito hasta que apareció en reportajes periodísticos años después.

Mientras tanto, sobrevivientes de otro depredador sexual — el fallecido doctor Richard Strauss, médico de equipos en la Universidad Estatal de Ohio, de quien se determinó que abusó sexualmente de al menos 177 estudiantes varones durante años— están citando la asociación de Wexner con Epstein para retirar su nombre de un complejo de fútbol americano del campus construido con sus aportes. Su solicitud está pendiente ante un comité universitario. Davies declinó hacer comentarios.

El grupo de exalumnos, sin embargo, obtuvo una victoria legal la semana pasada, cuando un juez dijo que puede obligar a Wexner a testificar en su demanda contra la universidad. Wexner formó parte de la junta de fideicomisarios de Ohio State durante el periodo en que Strauss, quien murió antes de que sus actos salieran a la luz, cometió sus delitos.