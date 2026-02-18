Sheinbaum reacciona a denuncia de Grecia Quiroz contra morenistas
La presidenta Claudia Sheinbaum señala que la Fiscalía debe esclarecer el asesinato del alcalde de Uruapan.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum Pardo refirió que "todo indica que fue un asunto de la delincuencia organizada
" respecto al asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, y que la Fiscalía de Michoacán "tiene que determinar".
Esto, luego de que la presidenta municipal de Uruapan y viuda de Manzo, Grecia Quiroz, presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal en contra de los morenistas Leonel Godoy Rangel, diputado federal; el senador Raúl Morón; y el exalcalde Ignacio Campos por su presunta participación en el homicidio.
En su conferencia mañanera de este miércoles 18 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó diversas detenciones que se han hecho alrededor del caso.
"Al poner una denuncia, pues la Fiscalía tiene que determinar y vamos a esperar al final de las investigaciones que se están haciendo. Hasta ahora, todo indica que fue un asunto delincuencia organizada, pero que se hagan las investigaciones y que se deslinde toda la responsabilidad", declaró.
La titular del Ejecutivo federal pidió no hacer de esto un tema político, sino de justicia.
Sheinbaum reacciona a denuncia de Grecia Quiroz contra morenistas
