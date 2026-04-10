Levantan restricciones en sitios sagrados de Jerusalén

Tel Aviv, Israel.- Los fieles regresaron a rezar el jueves en los lugares sagrados de Jerusalén después de que Israel levantó las restricciones que impuso a las grandes concentraciones públicas durante la guerra con Irán, hace casi seis semanas.

La policía de Jerusalén informó el miércoles que levantaría las restricciones en todos los lugares sagrados y desplegaría a cientos de agentes y voluntarios en la ciudad.

Durante el conflicto, ahora en pausa, el acceso quedó totalmente prohibido o limitado a unas pocas decenas de fieles a la vez en sitios cristianos, judíos y musulmanes, cuando los ataques con misiles desde Irán a menudo obligaban a los residentes a refugiarse.

Las restricciones apagaron las celebraciones de Cuaresma, Pésaj y Ramadán para muchos en algunos de los lugares más sagrados para los fieles del cristianismo, el islam y el judaísmo.

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El recinto de la mezquita de Al-Aqsa, cerrado durante gran parte del mes sagrado de Ramadán y la festividad de Eid al-Fitr, se reabrió con la oración del alba el jueves, según el Waqf islámico de Jerusalén, la autoridad religiosa jordana que administra el recinto. En el cercano Muro Occidental, en la Ciudad Vieja —el lugar más sagrado del mundo donde los judíos pueden rezar— se vio a decenas de hombres y mujeres inclinar la cabeza en oración.

El levantamiento de las restricciones llega justo a tiempo para los cristianos ortodoxos, que celebran la Pascua el domingo, una semana después de las conmemoraciones católicas y protestantes y antes de la ceremonia centenaria conocida como el Fuego Sagrado, asociada a esa festividad.

El sábado, miles de cristianos se reunirán en la cavernosa Iglesia del Santo Sepulcro con velas apagadas mientras abarrotan la extensa basílica del siglo XII construida en el lugar donde, según la tradición, Jesús fue crucificado y enterrado. El patriarca griego encenderá las velas y luego la llama se irá pasando entre las velas.