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Liberan a expresidente Myint en Myanmar

Por EFE

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
Liberan a expresidente Myint en Myanmar

Bangkok, Tailandia.- Myanmar anunció este viernes la liberación del expresidente Win Myint, depuesto tras el golpe militar de 2021, en el marco de una amnistía a unos 4,500 presos, mientras su partido trata de averiguar el paradero de la exlíder democrática de facto Aung San Suu Kyi, según dijeron a EFE fuentes cercanas a la nobel de la paz.

La liberación de Win Myint fue confirmada por medios controlados por el Ejército, que aún no han hecho mención sobre Suu Kyi, también encarcelada desde el golpe y en medio de informaciones sin confirmar que apuntan a su posible traslado a un arresto domiciliario.

Un portavoz de la Liga Nacional para la Democracia (NLD, en inglés), el partido de Suu Kyi, dijo a EFE que aún no se sabe nada sobre la exlíder y que personas de su entorno se están desplazando hasta la vivienda de la nobel en Rangún por si acaso fuera trasladada hasta allí.

Asimismo, su abogado, U Min Sein, indicó a EFE que la situación de Aung San Suu Kyi es un "secreto del Gobierno" y que solo sabe "lo que dicen los medios" afines al Ejército.

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Suu Kyi y Win Myint fueron detenidos tras la asonada del 1 de febrero de 2021, que puso fin a una década de transición democrática y que los militares justificaron sin pruebas en un supuesto fraude en las elecciones de noviembre de 2020, que ganó la NLD con el aval de observadores internacionales.

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