Líderes mundiales defienden a Papa León XIV tras críticas de Trump

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).-

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al, luego de que el presidente estadounidense,lo tachara de "", por criticar la guerra con Irán., recoge tempestades", publicó en su cuenta enel presidente del gobierno español,. "Mientras algunos siembran el mundo de guerras,siembra la paz, con valentía y coraje. Será undentro de unas semanas", añadió.El presidente iraní,, se sumó a las. "Su Santidad,, condeno el insulto dirigido a Su Excelencia en nombre de la gran nación de Irán".Al mismo tiempo, declaró "que la, el profeta de la paz y la hermandad, espara cualquier persona libre. Le deseo".Aludió así a la publicación deen, ahora borrada, donde el presidente de Estados Unidos se mostró como si fuera. Else mantiene en la cuenta de FandeSeguidores deencriticaron esta imagen del mandatario. "Con todo respeto, baje esa foto. Usted no es Jesús", comentó un seguidor. Otro incluso lo llamó "" por compararse conLosexpresaron también sualLa, que "reafirmó sucon el Santo Padre", expresó en un comunicado que "lamenta" las "declaraciones dirigidas contra él en las últimas horas el presidente de Estados Unidos,"."Elno es un interlocutor político, sino el, llamado a servir al, a la verdad y a la paz", agrega el comunicado."Estoycon que el presidente haya elegido escribir esas declaraciones tan desagradables hacia el Santo Padre. ElLeón no es su rival, eltampoco es un político", había señalado un poco antes el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos,También figuras de la política nacional, como lay exaliada del presidente,, han condenado sus palabras.completamente esto y estoyen contra de ello", publicóen, en un largoen su red, instó al Pontífice a "concentrarse en ser un gran, no un político", porque, aseguró, "está perjudicando a la Iglesia católica". También insinuó que de no haber sido electo él presidente,designado, que precisamente hoy inició una gira por cuatro países africanos, no dudó en responder estas críticas a preguntas de los periodistas a bordo del avión papal: "Seguiré levantando la voz para construir la paz".Con tranquilidad pero con firmeza,aseguróal político. "No le tengo miedo a la Administraciónni a proclamar eldelen voz alta, que es para lo que creo que debo estar aquí y por eso está aquí la Iglesia. No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como", destacó. Defendió que suno es debatir con el gobierno de