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Llega Edouard a costas de Texas y Luisiana

Por AP

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Llega Edouard a costas de Texas y Luisiana
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      PORT ARTHUR, Texas.- La tormenta tropical Edouard tocó tierra el martes por la tarde a lo largo de la frontera entre Texas y Luisiana después de cobrar fuerza durante sus últimos momentos en el golfo de México, trayendo consigo fuertes lluvias y la posibilidad de inundaciones a lo largo de la costa.

      La tormenta tocó tierra en la pequeña comunidad costera de Johnson Bayou, Luisiana, y se espera que se debilite rápidamente a medida que avance tierra adentro. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó que la tormenta llegó con vientos máximos sostenidos de 95 km/h (60 mph) y que se había debilitado ligeramente a medida que su centro se desplazaba sobre el sureste de Texas al atardecer del martes. Mientras tanto, varias tormentas evolucionaban en el océano Pacífico, incluido Lowell, que alcanzó fuerza de huracán el martes.

      El NHC dijo que se esperaba que Edouard descargara de 8 a 17 centímetros (3 a 7 pulgadas) de lluvia. El suroeste de Luisiana registraría cantidades menores.

      "Esa lluvia podría generar algunas inundaciones repentinas y crecidas de ríos", dijo Brad Reinhart, un especialista en huracanes del NHC.

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