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Lloran a 46 víctimas de desastre de ferry

Por AP

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Lloran a 46 víctimas de desastre de ferry
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      Harare, Zimbabue.- Los dolientes se congregaron el jueves en una localidad pesquera de Zimbabue para despedir a las víctimas del naufragio de un ferry mientras la policía informó que el número de fallecidos aumentó a 46.

      Decenas de dolientes, entre ellos ministros del gabinete, se congregaron este jueves en el estadio Nyamhunga de Kariba para rendir tributo a las víctimas del desastre. Los ataúdes fueron colocados en el centro del campo bajo carpas.

      El ferry volcó el martes en el lago Kariba. La policía y el organismo gubernamental responsable del ferry aún no han dado un conteo oficial de cuántas personas iban a bordo ni de cuántas siguen desaparecidas. Hay cálculos de que había 153 pasajeros, mientras las autoridades señalan que el envejecido ferry tenía una capacidad de 90. La agencia de gestión de desastres del país indicó el miércoles que 77 personas habían sido rescatadas.

      La emisora estatal ZBC News informó que algunas familias perdieron a varios integrantes en el desastre. El ferry viajaba desde la ciudad de Kariba hacia comunidades rurales y campamentos de pesca, donde los residentes dependen en gran medida de la pesca y de la embarcación para transportarse porque las carreteras están dañadas y el transporte público es escaso o prácticamente inexistente.

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      El desastre también ha desatado críticas por el uso continuado del envejecido ferry y por lo que algunos consideran una respuesta tardía. 

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