"M. Rubio instiga una agresión a cubanos"

La Habana, Cuba.- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó este jueves a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, de mentir "para instigar una agresión militar" y negó de nuevo que Cuba sea una amenaza de seguridad para Washington.

"Miente nuevamente el Secretario de Estado de EU para instigar una agresión militar que provocaría el derramamiento de sangre de cubanos y estadounidenses. Cuba no es, ni nunca ha sido, una amenaza para la seguridad nacional de EU", afirmó en redes sociales.

A su juicio, es EU quien "agrede de forma despiadada y sistemática" al pueblo cubano y se ha dedicado en los últimos meses a "provocar la desesperación" de la población y el "derrumbe de la economía" con el bloqueo petrolero y las nuevas sanciones económicas.

El canciller reiteró que es una "falsedad" calificar a Cuba de estado patrocinador del terrorismo, una denominación con importantes consecuencias financieras para la isla, y agregó que Washington ha permitido, con "complicidad e impunidad" durante décadas "la organización y ejecución de acciones terroristas contra Cuba".

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"Conoce bien el Secretario de Estado que el reforzamiento de las medidas coercitivas unilaterales, del que ha sido artífice con ensañamiento, es el principal obstáculo para el desarrollo económico de Cuba, con efecto integral y destructivo en todos los sectores del país, incluyendo el privado", concluyó.

Rubio ofreció este jueves unas declaraciones sobre Cuba en las que calificó al expresidente cubano Raúl Castro como un "fugitivo" de la Justicia estadounidense, a raíz de la acusación formal en su contra formulada la víspera.

"No voy a hablar de cómo lo traeríamos aquí. ¿Por qué le diría a los medios cuáles son nuestros planes al respecto? En definitiva, en ese punto se ha convertido en un fugitivo de la Justicia estadounidense, y ya saben, si hay algún anuncio al respecto, se los comunicaremos después, no antes", declaró.

El caso ha levantado especulaciones sobre si la Administración de Donald Trump prepara la captura de Castro como hizo en enero en Venezuela con Nicolás Maduro, quien afronta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos.

La acusación contra Castro supone un paso más en la presión que Estados Unidos ejerce sobre la isla, tras haberle impuesto un bloqueo energético, escalado las sanciones económicas y luego de las amenazas de Trump de "tomar el control" del país caribeño "casi de inmediato".