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Machado ansía la libertad en su país

Desde España busca aliados para "desplazar" al régimen venezolano

Por EFE

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
Machado ansía la libertad en su país

Madrid, Esp.- La líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado instó este viernes desde España, donde se encuentra de visita en el marco de una gira europea, a más países a formar parte de los "aliados" para terminar de desplazar al régimen de Venezuela representado por la presidenta Delcy Rodrígez.

Machado, que protagonizó en la primera jornada de su agenda oficial en Madrid un intenso día de reuniones con líderes conservadores del país, indicó en varias intervenciones que, pese a la transición iniciada en Venezuela, aún queda por desplazar la "estructura criminal" que dominó el país durante los últimos 27 años y que sigue presente en la nación sudamericana con Rodríguez.

"Queda desplazar esta estructura criminal del poder y para ello (...) requerimos a nuestros genuinos aliados del mundo entero, porque la lucha por la libertad es universal", dijo la venezolana desde la sede del Partido Popular (PP) español, donde se reunió con su líder, Alberto Núñez Feijóo.

Machado defendió que la libertad de los venezolanos solamente se puede lograr "a través del voto en elecciones en las cuales todos los venezolanos que están afuera también puedan votar".

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Aseguró que cree que el compromiso de Washington con la democratización de Caracas "es genuino y muy consciente", y que Estados Unidos está centrado en la primera de las tres fases que ha esbozado para su plan con respecto a Venezuela, y que pasa por asegurar allí un Estado de derecho que propicie las elecciones y el regreso de las grandes inversiones extranjeras al país.

La opositora venezolana recibió la llave de oro de la ciudad de Madrid de manos de su alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP).

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